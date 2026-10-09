¿Cómo han cambiado los hábitos de comida en México? Estos son los antojos favoritos por estado

¿Cómo ha cambiado el hábito gastronómico en México? Foto: Uno TV

Los mexicanos siguen buscando sabores que conocen, pero también combinan ingredientes, prueban platillos de otros países y recurren cada vez más a opciones que les resuelven la comida del día.

Así lo plantea Así sabe Mmméxico, un estudio elaborado por Trendo.mx en colaboración con DiDi Food que explora cómo han cambiado los hábitos alimenticios en el país.

Entre sus hallazgos destaca que la pizza es el alimento más pedido en 24 estados de la República, mientras que la comida mexicana ocupa el segundo lugar, impulsada por antojitos como tostadas, pambazos y otros platillos regionales.

El estudio también observa diferencias generacionales en los gustos, la adaptación de la comida extranjera al paladar mexicano y los cambios en la manera de cocinar y pedir alimentos.

Los antojos favoritos cambian según el estado

La comida mexicana mantiene un lugar importante en los pedidos a domicilio, de acuerdo con el estudio, los antojitos son la segunda categoría más solicitada en DiDi Food y representan una forma de acercarse a las tradiciones culinarias de cada región.

En el caso de la pizza, su popularidad atraviesa buena parte del país, el documento señala que es la opción líder en 24 estados y menciona a Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Quintana Roo entre las entidades donde destaca.

En cuanto a la comida mexicana, Sinaloa, Durango, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México aparecen entre los estados señalados por su preferencia por esta categoría.

Los gustos también se reflejan en platillos que han adoptado ingredientes y combinaciones locales.

El sushi con aguacate, queso crema y aderezos, la pizza al pastor y el birriamen son ejemplos de cómo distintas preparaciones se adaptan a los sabores que buscan los consumidores mexicanos.

Generación Z busca comida asiática y los millennials se inclinan por la pizza

Las preferencias también varían según la edad, el estudio identifica un interés de la generación Z, de entre 18 y 24 años, por la comida asiática, el 43% muestra interés en la comida china, el 42% en la coreana y el 41% en la japonesa.

En el caso de la comida japonesa, el documento destaca la adaptación del sushi al gusto mexicano, con ingredientes y aderezos que se alejan de algunas preparaciones tradicionales.

También señala a Sinaloa como uno de los puntos donde destaca el sushi tropicalizado, con opciones de carne asada o camarón, aguacate y queso crema.

Entre los millennials, el estudio registra un interés del 40% por la comida italiana y la pizza.

Sin embargo, no se trata únicamente de las versiones tradicionales, las combinaciones con distintos ingredientes también forman parte de la oferta que atrae a los consumidores.

Estos cambios muestran cómo la elección de alimentos no depende solo de la tradición familiar o regional.

Las nuevas generaciones incorporan otras referencias gastronómicas, mientras que los platillos extranjeros encuentran su lugar a través de versiones adaptadas al gusto local.

Cada vez se dedica menos tiempo a cocinar

Otro de los cambios que aborda el documento es el tiempo destinado a preparar alimentos en casa. Según los datos incluidos en el estudio, el promedio semanal pasó de 19.2 horas en 2014 a 18.5 horas en 2019 y 17.7 horas en 2024.

El documento relaciona esta transformación con los cambios en los espacios de vivienda, las cocinas más pequeñas y la búsqueda de opciones prácticas para resolver las comidas.

En ese contexto, la entrega a domicilio aparece como una alternativa para quienes necesitan ahorrar tiempo o no tienen las condiciones para cocinar todos los días.

La tendencia no implica que la cocina desaparezca, sino que cambia su papel en la vida cotidiana y convive con otras formas de conseguir alimentos preparados.

DiDi Food reportó 130 millones de pedidos en 2025

Desde la perspectiva de la plataforma, estos hábitos también se reflejan en el volumen de pedidos. Patricia Delgadillo, directora de Comunicaciones de DiDi México, explicó que la empresa registró alrededor de 130 millones de pedidos en 2025, un crecimiento del 35% respecto al año anterior.

La directiva señaló que uno de los retos es facilitar que los restaurantes, especialmente los pequeños y medianos negocios, se incorporen a herramientas digitales para conectar con más clientes.

Entre las novedades mencionó Dimi, un agente de inteligencia artificial dirigido a restauranteros, así como herramientas para administrar pedidos e inventarios. La apuesta, explicó, es facilitar la operación de los negocios y mejorar la conexión entre restaurantes, repartidores y consumidores.

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