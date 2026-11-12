A 20 años de la elección de 2006, Morena busca investigar a Vicente Fox por presunto fraude en las urnas

Morena pide investigar a Vicente Fox. Foto: Cuartoscuro

La dirigencia nacional de Morena pidió a sus diputados crear una comisión especial para investigar al expresidente Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y a otras personas que, según el partido, estuvieron involucradas en el presunto fraude electoral de 2006.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, afirmó que el objetivo es conocer la verdad y señalar a los responsables, no llevar a nadie a prisión, pues consideró que los tiempos legales para proceder ya pasaron.

“Me parece que el caso no está cerrado, y el que lo abrió fue Vicente Fox, cosa que le agradecemos”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

¿Para qué serviría la comisión de investigación?

Montiel sostuvo que la propuesta busca esclarecer lo ocurrido durante la elección presidencial de 2006 y conocer quiénes participaron en los hechos que Morena califica como fraude electoral.

La dirigente aseguró que la iniciativa no pretende judicializar el caso.

“El interés de Morena fundamentalmente es conocer la verdad y a los responsables, nuestro interés no es judicializar un proceso… el tiempo legal ha pasado”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

También rechazó que la propuesta sea un distractor y la calificó como una acción de justicia y verdad.

“No es un distractor, es una acción de justicia, de verdad”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

¿Cómo se crearía y qué facultades tendría?

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que el Congreso puede constituir comisiones especiales para atender asuntos específicos.

Su creación requiere un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se establecen el objeto, la duración, las tareas, los plazos y el número de integrantes.

La votación es ponderada, por lo que la mayoría legislativa puede definir su aprobación. Monreal adelantó que la propuesta será planteada en la Junta y votada en los próximos días, aunque todavía no existe una fecha para su instalación.

El legislador señaló que, aunque este tipo de comisiones suele contar con una partida especial, en este caso se determinó que no implique un gasto adicional.

Sus resultados no serían vinculantes

Monreal aclaró que las conclusiones de la comisión no tendrían carácter vinculante ni facultades para dictaminar responsabilidades judiciales.

Sus resultados serían recomendaciones que podrían remitirse al Ejecutivo, la Fiscalía o el Poder Judicial, según corresponda.

PAN rechaza la propuesta de Morena

El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, criticó la iniciativa y acusó a Morena de buscar distraer la atención de otros asuntos políticos.

El legislador adelantó que su bancada no respaldará la creación de la comisión.

“Ya pasaron de la desesperación de desvincularse de Guadalupe Taddei, porque todo México y sabe que Taddei es Morena y han buscado distraer la atención con absolutamente cualquier cosa, la que sea, nada más que pasaron de la desesperación de dar risa y ahora a dar pena”, Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados

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