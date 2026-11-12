La Güera de las Estrellas revela cómo limpiar el dinero para atraer la abundancia

¿Sabías que el dinero puede acumular energías de las personas por cuyas manos pasa? De acuerdo con La Güera de las Estrellas, los billetes y las monedas pueden guardar tanto buenas como malas energías, pues algunas personas los reciben con alegría, mientras que otras los relacionan con preocupaciones, sufrimiento o problemas económicos.

Por ello, la astróloga comparte un ritual para limpiar el dinero y ayudar a que la abundancia fluya.

El procedimiento consiste en tomar una moneda o un billete y enjuagarlo con un poco de vino tinto o miel. La recomendación es hacerlo como parte de una práctica de purificación energética.

Mientras realizas el ritual, debes decir en voz alta: “Yo purifico mi dinero y lo multiplico”, con la intención de atraer prosperidad y mejorar tu relación con la economía.

La Güera de las Estrellas invita a sus seguidores a poner en práctica este consejo y compartir sus experiencias en los comentarios.

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