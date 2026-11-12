EN VIVO: Papa León XIV se reúne con fieles en su visita a Perú

Como parte de su gira por Sudamérica, el Papa León XIV llegó a Lima, Perú, donde fue recibido por una multitud de fieles que salió a las calles para darle la bienvenida. Sigue aquí la transmisión en vivo de Uno TV de la visita del sumo Pontífice al país donde vivió cerca de dos décadas y al que llamó su “patria”.

Papa León XIV regresa a Perú y pide justicia ante el pasado

Durante su primer recorrido en el papamóvil, miles de personas lo recibieron entre canciones, gritos y banderas del Vaticano. Esta es su primera visita a Perú desde que asumió como jefe de la Iglesia católica, en mayo de 2025.

En su regreso, León XIV llamó a los peruanos a enfrentar los momentos dolorosos de su historia reciente con “justicia y sensibilidad”.

“Regreso (…) a mi patria”, expresó el pontífice durante su visita al país sudamericano, del que también tiene la nacionalidad.

Su llegada estuvo marcada por el recibimiento de los fieles, quienes se reunieron en las calles de Lima para acompañar su recorrido.

¿Qué relación tiene el papa León XIV con Perú?

El papa León XIV vivió cerca de 20 años en Perú, donde desarrolló parte de su labor religiosa y social antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica.

Durante su estancia en el país, el pontífice:

Acompañó a comunidades en situación de pobreza.

Criticó a las autoridades.

Defendió el medio ambiente.

Su vínculo con Perú también se refleja en su nacionalidad peruana y en las palabras que dedicó al país durante su regreso.

León XIV termina en Perú su gira por Sudamérica

La visita a Perú representa la última etapa de la gira del papa León XIV por Sudamérica, que también incluyó a Uruguay y Argentina.

El recorrido ocurre pocas semanas después de que el pontífice fuera operado de un cáncer de pulmón.

Con su llegada a Lima, León XIV vuelve por primera vez como papa al país donde pasó casi dos décadas de su vida y que ahora ha vuelto a reconocer públicamente como su patria.

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