Noticias de hoy 5 de noviembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 5 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

INE multa a Morena

El INE multó a Morena con 58 millones 490 mil 437 pesos por afiliación indebida. El árbitro electoral también sancionó al Partido Verde Ecologista de México y al PAN.

Banxico baja tasa de interés

El Banco de México redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en 6.25%, con efectos a partir del 6 de noviembre de 2026.

Renuncia presidente

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció al cargo en medio de una crisis política y financiera.

Derrama millonaria por Buen Fin

El Buen Fin 2026 podría generar una derrama económica de 235 mil millones de pesos, según sus estimaciones. La mayoría de compras se esperan en tiendas físicas.

Sasha contra Luis De Llano

Sasha Sokol rechazó la disculpa pública de Luis de Llano al no cumplir con lo ordenado por las autoridades. La cantante también anunció que iniciará acciones penales

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