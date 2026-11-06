Abaten al “General”, líder del Cártel Nuevo Imperio, en Edomex; participó en homicidio del "Jefe Milton".

Abaten al “General”, líder del Cártel Nuevo Imperio. Foto: OHarfuch/Getty

Edgar Aarón “N”, alias el “General” o el “Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, murió durante un enfrentamiento con agentes federales en el Estado de México. El sujeto era investigado por su presunta participación en el asesinato, en 2024, de Milton Morales Figueroa, el “Jefe Milton”, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban un operativo para cumplir una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Según el reporte oficial, los agentes fueron atacados a balazos y, al repeler la agresión, el presunto líder criminal perdió la vida.

AHÍ ACABÓ MUERTO, el

TIPO q ORDENÓ ASESINAR al JEFE MILTON

En ese carro iba El General, jefe del Cartel Nuevo Imperio.

Lo acompañaba El Ronco, ex Director Operativo de @FiscaliaEdomex

La @SSC_CDMX y @SSPCMexico buscaban al General desde 2024… hoy el equipo se @OHarfuch lo ubicó… pic.twitter.com/gncFN7uNYv — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2026

¿Quién era “El General”, líder del Cártel Nuevo Imperio?

Edgar Aarón “N” era señalado como fundador del Cártel Nuevo Imperio, organización con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Las autoridades lo investigaban por diversos delitos, entre ellos:

Secuestro y extorsión.

Homicidio y despojo.

Lavado de dinero.

Robo de combustible.

Tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por presuntamente brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos de su organización criminal.

“El General” era investigado por el asesinato de Milton Morales

Las investigaciones señalan al “General” como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

El mando policial fue asesinado cuando se encontraba sin escoltas.

De acuerdo con información adicional difundida sobre el operativo, las autoridades buscaban al “General” desde 2024 y lograron ubicarlo en Naucalpan, Estado de México.

En el vehículo también viajaba un hombre conocido como el “Ronco”, identificado en ese reporte como exdirector operativo de la Fiscalía del Estado de México.

Según esa versión, ambos habrían enfrentado a los agentes y murieron durante la intervención. La información oficial proporcionada confirma la muerte de “El General”, pero no detalla la participación ni el fallecimiento de “El Ronco”.

¿Cuándo murió Milton Morales, mando de la SSC?

El comisario jefe Milton Morales Figueroa, fue coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, y murió el día anterior a la ceremonia de despedida, tras ser asesinado en el municipio de Coacalco, Estado de México.

Familiares, amigos y compañeros de la corporación acudieron a una funeraria para darle el último adiós. Durante la ceremonia religiosa se realizó una guardia de honor y, al concluir la misa, las Bandas de Guerra de la SSC entonaron el toque de silencio, mientras una aeronave de los Cóndores sobrevoló el lugar y esparció pétalos de rosas.

Sobre carriles laterales de Periférico Norte, frente a la Funeraria Castell, en Naucalpan, fue realizado el homenaje póstumo del Comisario Jefe Milton Morales Figueroa, Coordinador General de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales, de la @SSC_CDMX, quien fue… pic.twitter.com/6Kc8rH6abQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 22, 2024

¿Quién era Milton Morales y dónde nació?

Milton Morales Figueroa nació en Aguascalientes y era maestro en Derecho, con más de 17 años de experiencia en temas de seguridad. Formó parte de la extinta Policía Federal y de la Fiscalía General de la República (FGR), donde ocupó cargos directivos.

En la Ciudad de México fue director de la Fuerza Antisecuestro de la Fiscalía General de Justicia y posteriormente se incorporó a la SSC, donde se convirtió en el primer coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales.

Durante su trayectoria recibió reconocimientos como la medalla al mérito policial de segunda clase, en 2012, y distinciones del Senado de la República, en 2016, y de la entonces Procuraduría General de la República, en 2017. También participó en investigaciones relevantes, entre ellas el mayor decomiso de cocaína en la Ciudad de México y la primera orden de aprehensión por la Ley Olimpia.

Lamento informar que, derivado de un cobarde ataque ocurrido en #Coacalco, Estado de México, mi compañero y amigo Comisario Jefe Milton Morales Figueroa perdió la vida.



En este, como en otros casos que atendemos en la @SSC_CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación… pic.twitter.com/FPLloMBmJ7 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 21, 2024

Autoridades continuarán investigaciones contra el Cártel Nuevo Imperio

La SSPC informó que continuará los trabajos de inteligencia junto con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, autoridades de seguridad de la Ciudad de México y del Estado de México, así como otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

El objetivo es identificar y detener a otros integrantes del Cártel Nuevo Imperio y desmantelar sus redes criminales.

Las autoridades también señalaron que las investigaciones por el asesinato de Milton Morales Figueroa continuarán hasta llevar ante la justicia a todos los responsables.

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