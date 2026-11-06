Met Gala 2027: museo anuncia nueva exposición tras polémica por comentarios antisemitas de John Galliano

El Met tendrá una nueva muestra que acompañará su gala. Foto: AFP | ilustrativa

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció el nuevo tema de la exposición que acompañará a la Met Gala 2027, luego de cancelar una retrospectiva dedicada al diseñador británico John Galliano, quien estuvo envuelto en una polémica por sus antiguos comentarios antisemitas.

La nueva muestra llevará por título “extraORDINARY” (extraORDINARIO) y estará abierta al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, informó el reconocido recinto cultural en un comunicado.

La exposición explorará cómo el diseño puede revelar posibilidades inesperadas en los objetos de la vida cotidiana, con una propuesta que busca mostrar otras formas de apreciar elementos comunes a través de la creatividad y la moda.

¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano?

Originalmente, el Met tenía previsto dedicar una retrospectiva a la trayectoria de John Galliano, considerado uno de los diseñadores más talentosos de su generación. Sin embargo, a finales de agosto, el modisto y el museo anunciaron que la exposición no se llevaría a cabo, luego de recibir críticas de donantes y políticos por los comentarios antisemitas que el diseñador hizo en el pasado.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento”, escribió Galliano, de 65 años, en Instagram.

En el mismo mensaje, el diseñador reconoció su responsabilidad por el daño causado con sus declaraciones, particularmente a las comunidades judía y asiática.

“Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el daño causado por mis palabras en el pasado, especialmente a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”, añadió.

La polémica se remonta a un incidente ocurrido en un bar de París, donde Galliano realizó comentarios antisemitas contra unos clientes. Posteriormente, un tribunal francés lo condenó por el caso, lo que provocó el desplome de su carrera.

De Christian Dior a Maison Margiela: la trayectoria de John Galliano

John Galliano fue director creativo de Christian Dior entre 1996 y 2011. Después del escándalo, pasó por un periodo de rehabilitación y reflexión personal antes de regresar a la industria de la moda.

Su regreso ocurrió en Maison Margiela, firma en la que estuvo al frente de la dirección creativa durante una década, hasta su salida en 2024.

En marzo de 2026, también anunció una colaboración artística de dos años con Zara, la firma española de moda.

¿Cuándo será la Met Gala 2027?

La exposición del Instituto del Vestido (Costume Institute) del Met se financia en gran medida con los recursos obtenidos durante la tradicional gala benéfica, que cada año reúne a destacadas figuras de la moda y el entretenimiento.

Para 2027, la Met Gala está prevista para el 3 de mayo, mientras que la exposición “extraORDINARY” abrirá sus puertas al público seis días después, el 9 de mayo.

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