Wall Street se desploma: Nasdaq pierde 5.52% por temor al freno de la IA

Wall Street se desploma. Foto: Reuters

La Bolsa de Nueva York se desplomó este jueves, arrastrada por la caída de las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA) y la incertidumbre sobre el desarrollo de centros de datos en Estados Unidos. El índice tecnológico Nasdaq cayó 5.52%, su peor retroceso desde abril de 2025.

El resultado también llevó al Nasdaq a una fase de corrección, luego de acumular una pérdida superior al 10% respecto a su máximo de principios de octubre.

Los otros principales indicadores de Wall Street también cerraron con números rojos: el S&P 500 retrocedió 4.35%, mientras que el Dow Jones perdió 3.44%.

Elecciones en Estados Unidos generan dudas sobre la IA

Los inversionistas temen que los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses frenen la expansión de los centros de datos, infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

La preocupación se relaciona con la victoria de candidatos demócratas que hicieron campaña para limitar la construcción de estas instalaciones por su impacto ambiental. Además, habitantes de decenas de ciudades estadounidenses aprobaron restricciones o prohibiciones para estos proyectos.

El analista José Torres, de Interactive Brokers, describió la jornada como un “auténtico baño de sangre en Wall Street”.

“Pensábamos que ya habíamos salido del apuro tras el rebote del mercado al día siguiente de las elecciones de mitad de mandato, pero de pronto esto es un auténtico baño de sangre en Wall Street”, Jose Torres, analista de Interactive Brokers

Las pérdidas golpearon especialmente a las empresas de semiconductores:

Broadcom bajó 10.15%

bajó 10.15% Micron bajó 17.77%

bajó 17.77% AMD bajó 17.39%

bajó 17.39% Intel bajó 10.39%.

Por su parte, Nvidia perdió 8.91%, lo que representó una reducción de aproximadamente 400 mil millones de dólares en su valor de mercado. En conjunto, las siete grandes empresas tecnológicas conocidas como los “Siete Magníficos” perdieron alrededor de 800 mil millones de dólares. Cifra que representa más que el PIB de Suecia.

Petróleo también presiona a los mercados

Otro factor que afectó a Wall Street fue el repunte de los precios internacionales del petróleo, ante la falta de avances concretos para alcanzar un acuerdo en Oriente Medio.

El barril de Brent para entrega en enero subió 3.88%, hasta los 98.29 dólares. Mientras tanto, el West Texas Intermediate (WTI) para diciembre avanzó 2.72%, a 90.52 dólares.

Los analistas señalaron que los inversionistas mantienen cautela ante la incertidumbre por el conflicto con Irán y la ausencia de un acuerdo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.