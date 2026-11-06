¿Qué es Ueno Bank, cómo funcionaba y por qué su colapso desató una crisis en Paraguay?

Ueno Bank y su polémica que desató crisis en Paraguay. Foto: Reuters

Ueno Bank era una de las entidades financieras de mayor crecimiento en Paraguay. Con un modelo de banca digital, la institución ofrecía servicios financieros a través de su aplicación y una red de atención física. De acuerdo con reportes de prensa, llegó a tener miles de clientes en un país de poco más de 6 millones de habitantes.

La entidad se presentaba como una nueva etapa en la historia de más de 45 años de Financiera El Comercio, con productos y servicios basados en soluciones digitales, innovación y un modelo de atención al cliente. Su crecimiento fue acelerado y llegó a administrar importantes recursos públicos.

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2026, el Banco Central de Paraguay inició un procedimiento de resolución tras detectar una grave insuficiencia de solvencia. La decisión suspendió sus operaciones y dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas, lo que provocó una crisis financiera y política en el país.

¿Qué hay detrás de este escándalo entre el banco y el ahora expresidente de Paraguay?

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La revisión del regulador identificó debilidades en la calidad de los activos, deficiencias en la documentación de operaciones y créditos concedidos a empresas vinculadas al grupo controlador.

La crisis también puso bajo escrutinio los vínculos entre la entidad financiera y el ahora expresidente Santiago Peña, quien fue accionista del grupo controlador de Ueno hasta marzo de 2025. Además, el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo, había dirigido Ueno antes de asumir la conducción del organismo regulador. Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis, a petición de Peña.

El caso provocó protestas en Asunción, donde clientes denunciaron que no podían acceder a sus ahorros. También abrió cuestionamientos sobre los recursos públicos que administraba la entidad: reportes periodísticos estimaron que Ueno manejaba alrededor de 850 millones de dólares en fondos estatales.

La oposición paraguaya impulsó acciones para someter a Peña a un juicio político, al considerar que sus vínculos con la entidad y las decisiones de supervisión deben investigarse. Las acusaciones corresponden a los sectores opositores y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.

🚨 ESTOS SON LOS OCHO DIRECTIVOS DE @uenopy DETENIDOS



1. Federico Miguel Vázquez Villasanti.

2. Juan Manuel Gustale.

3. Julio Daniel Rey Fernández.

4. Diana Leticia Mongelós González.

5. Mariana Torres Rubiani.

6. Alejandro Gómez Abente.

7. Diego Fernando Duarte Schussmuller.

8.… pic.twitter.com/AOypu6vJD3 — Claudia Ferreira (@ClaudiFerreira_) November 4, 2026

¿Qué pasa con el equipo operativo de Ueno Bank?

En el marco de la investigación, el Ministerio Público ordenó la detención de ocho directivos y exdirectivos de Ueno Bank por presuntos hechos relacionados con lesión de confianza y otros delitos. Entre las personas señaladas se encuentra Miguel Vázquez, uno de los principales referentes del grupo vinculado a la entidad.

📍Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Franciaco Cabrera y Yeimy Adle formularon imputación contra Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank y otros directivos por comisión de los hechos punibles de Conducta indebida en situaciones de crisis, prevista en el Art. 179, inc. 1º, núm. 6,… pic.twitter.com/d5wdqkkTci — Roberto Pérez (@robertoperezpy) November 4, 2026

De acuerdo con medios locales, la Policía Nacional completó el martes 3 de noviembre la detención de los ocho directivos con orden de captura, luego de aprehender a Miguel Ángel Almada Frutos en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, departamento de Cordillera.

Las investigaciones continúan para determinar las posibles responsabilidades de los involucrados y esclarecer las operaciones financieras que llevaron a la intervención del banco.

Equipo de Ueno Bank. Foto: Ueno Bank

¿Qué pasará con el dinero de los ahorristas de Ueno Bank?

El Banco Central de Paraguay (BCP) habilitará una plataforma para que los ahorristas puedan consultar qué entidad bancaria les fue asignada para recibir el anticipo de los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos.

De acuerdo con el comunicado, la herramienta busca facilitar el acceso a la información y permitirá conocer de manera inmediata dónde recibirán el pago, sin necesidad de esperar la llegada de un correo electrónico.

El Banco Central del Paraguay habilitará una plataforma para verificar la entidad bancaria asignada para la recepción del anticipo de los pagos del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas de ueno bank S.A.



Más información: https://t.co/2IeqYorC4k pic.twitter.com/3ARAMhY9V1 — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 5, 2026

La crisis de Ueno Bank no sólo afectó a sus clientes particulares: también puso en riesgo el acceso inmediato a recursos de organismos públicos y elevó la preocupación sobre la supervisión financiera y los vínculos entre el sector bancario y el poder político en Paraguay.

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