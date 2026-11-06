Fundación Telmex Telcel entrega 88 apoyos en la alcaldía Cuauhtémoc

Foto: Fundación Telmex Telcel

La Fundación Telmex Telcel entregó 88 apoyos sociales en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para beneficiar a personas con discapacidad o problemas de movilidad, así como a niñas, niños y jóvenes estudiantes. La entrega se realizó mediante el programa “Corriendo por la Educación”, en el marco del Serial Automovilístico NASCAR-CDMX.

El evento se llevó a cabo en la explanada de la alcaldía, donde Verónica Juárez Piña, directora general de Desarrollo Social, encabezó la entrega simbólica en representación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, acompañada por José Fausto Cota Chirino, director operativo de la fundación.

¿Qué apoyos entregó Fundación Telmex Telcel en Cuauhtémoc?

Los 88 apoyos serán canalizados por la Dirección General de Desarrollo Social para atender necesidades de movilidad y educación de distintos sectores de la población.

La entrega incluye:

30 sillas de ruedas para personas con dificultades de movilidad.

18 bicicletas para facilitar el traslado de estudiantes.

20 tabletas como herramientas de apoyo escolar.

20 impresoras para actividades educativas.

Durante el evento, seis personas, la Escuela Secundaria 102 y la Fundación Pro Niños de la Calle recibieron apoyos de manera simbólica.

Entre los beneficiarios estuvo Leo, un niño de ocho años que recibió una bicicleta y expresó su deseo de ayudar a otras personas cuando sea grande.

Alcaldía Cuauhtémoc mantiene programas para personas con discapacidad

La administración de Alessandra Rojo de la Vega cuenta con programas dirigidos a poblaciones prioritarias, entre ellos “Sonidos y pasos de vida”, que ha beneficiado a 165 personas con discapacidad motriz o auditiva, permanente o temporal.

Mediante esta iniciativa se han entregado sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos para apoyar la autonomía de los beneficiarios.

Verónica Juárez Piña agradeció la colaboración de Fundación Telmex Telcel y destacó la importancia de sumar esfuerzos con organizaciones para atender las necesidades de la población.

Fundación Telmex Telcel reporta más de 102 mil beneficiarios en CDMX

La fundación informó que sus programas de educación, salud y apoyo social han beneficiado a más de 102 mil personas en la Ciudad de México.

Entre sus resultados destacan la entrega de más de 85 mil 518 equipos de cómputo, mil bicicletas mediante el programa “Ayúdame a llegar” y más de mil 580 sillas de ruedas.

También reportó 13 mil 100 fianzas sociales para personas que cometieron delitos menores por primera vez.

Además, la iniciativa “Pilotos por la Seguridad Vial” ha llegado a más de 990 estudiantes mediante seis conferencias en universidades capitalinas.

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