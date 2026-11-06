Rafa Márquez presenta convocatoria de México con novedades para enfrentar a Jamaica en la Nations League

Los convocados para la Selección Mexicana. Foto: Getty Images

Rafael Márquez dio a conocer este jueves 5 de noviembre la convocatoria de 28 jugadores que representarán a México en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta durante la Fecha FIFA de noviembre.

Estos compromisos representarán los primeros partidos oficiales de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, luego de disputar cuatro encuentros amistosos en sus primeras ventanas internacionales, con un balance de dos empates y dos derrotas.

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca el regreso de Alexis Vega, Julián Quiñones y Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, este último vuelve al Tricolor después de cuatro años de ausencia.

También sobresale el llamado de Armando León, delantero mexicano que milita en el NK Osijek de Croacia y que tendrá su primera oportunidad con la selección mayor.

Otros futbolistas que vuelven a aparecer en la lista son Rodrigo Huescas, quien se perdió el Mundial por una lesión de ligamento cruzado, Andrés Montaño, de Cruz Azul, y Kévin Álvarez, del América.

Las ausencias de la convocatoria de Rafa Márquez

La lista también presenta ausencias importantes. Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Luis Chávez no fueron considerados para enfrentar a Jamaica.

A ellos se suma Germán Berterame, delantero del Inter Miami, quien tampoco aparece entre los elegidos por el estratega mexicano.

Otro de los nombres que llama la atención es el de Henry Martín, el delantero del América quedó fuera de la convocatoria, pese a su rendimiento goleador en el Apertura 2026.

La convocatoria completa de México para enfrentar a Jamaica

PORTEROS

Raúl ‘Tala’ Rangel | Chivas

Óscar García | León

Alex Padilla | Athletic Club

DEFENSAS

Johan Vásquez | Genoa

César Montes | Lokomotiv Moscú

Israel Reyes | América

Jesús Orozco Chiquete | Cruz Azul

Jesús Gallardo | Toluca

Diego Campillo | Chivas

Kévin Álvarez | América

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Rodrigo Huescas | Copenhague

MEDIOCAMPISTAS

Gilberto Mora | Tijuana

Erick Sánchez | América

Santiago Sandoval | Chivas

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Obed Vargas | Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo | Betis

Andrés Montaño | Cruz Azul

DELANTEROS

Roberto Alvarado | Chivas

Armando León | NK Osijek

Armando González | Olympiacos

Santiago Giménez | Porto

Julián Quiñones | Al Qadisiya

Jesús ‘Tecatito’ Corona | Monterrey

Alexis Vega | Toluca

Isaías Violante | América

¿Qué equipos aportan más jugadores a la Selección Mexicana?

De los 28 convocados por Rafael Márquez, 11 militan en clubes del extranjero, mientras que los otros 17 juegan en la Liga MX.

Chivas es el equipo que más futbolistas aporta a la convocatoria, con cinco representantes, le sigue el América, con cuatro, mientras que Cruz Azul tiene tres y Toluca cuenta con dos.

Los otros cuatro equipos mexicanos con representación son León, Tijuana y Monterrey, cada uno con un futbolista, además de los clubes extranjeros que completan la lista.

¿Cuándo juega México contra Jamaica en la Nations League?

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La serie se disputará a dos partidos: el primero en Kingston y el segundo en Monterrey.

Los encuentros se jugarán en las siguientes fechas:

Sábado 14 de noviembre: Jamaica vs México, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el National Stadium de Kingston.

Jamaica vs México, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el National Stadium de Kingston. Martes 17 de noviembre: México vs Jamaica, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey.

Los dos compromisos podrán seguirse en vivo a través de Claro Sports.

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