Trabajadores del Poder Judicial amagan con paro este viernes en protesta contra evaluación de personal

Protestarán por evaluaciones a personal. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) irán a paro este viernes 6 de noviembre en varios estados para protestar contra las nuevas evaluaciones de personal, establecidas en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los inconformes consideran que estas disposiciones ponen en riesgo su estabilidad laboral y sus plazas definitivas.

Los trabajadores buscan impulsar un movimiento nacional para defender sus empleos. Su principal inconformidad es que, además de los resultados de los exámenes, también se tome en cuenta la calificación que les otorguen los titulares de sus áreas.

¿En qué estados habrá paro en el Poder Judicial?

De acuerdo con diferentes convocatorias, difundidas por los trabajadores, las protestas en contra de la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 están previstas en:

Monterrey

Morelos

Coatzacoalcos, Veracruz

Nayarit

Guanajuato

Morelia, Michoacán

Chiapas

Ciudad de México

En Coatzacoalcos, la secretaria de tribunal y delegada sindical, Liliana Ríos, explicó que el personal ya fue evaluado para obtener sus plazas y que someterlo a nuevos exámenes podría afectar sus derechos laborales.

Sede San Lázaro preparados pic.twitter.com/GzqO4aI5PB — Roberto Navarro (@RobertoIrugami) November 6, 2026

El decimosexto circuito cerrará sus puertas a partir de la medianoche de hoy en rechazo a los lineamientos previstos para las evaluaciones pic.twitter.com/umvn3mTVbq — El tiburón de la independencia judicial  (@CarlosArteagaTo) November 6, 2026

Trabajadores temen perder sus plazas por las evaluaciones

Ríos señaló que la inconformidad también alcanza a empleados con décadas de servicio, quienes tendrían que someterse al nuevo proceso. Además, cuestionó que las evaluaciones se realicen en diciembre, debido a las jornadas laborales y la carga de trabajo que enfrentan juzgados y tribunales.

La representante sindical sostuvo que los trabajadores necesitan más órganos jurisdiccionales para atender el rezago de expedientes, en lugar de nuevos exámenes que, desde su perspectiva, generan incertidumbre laboral.

Los trabajadores señalaron que el paro será un llamado de atención para que las autoridades revisen las nuevas disposiciones.

Será sólo diagnóstico, afirma el PJF

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación informó que la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 será únicamente de carácter diagnóstico y no implicará consecuencias individuales de permanencia o separación.

“Permitirá identificar fortalezas y áreas de oportunidad, promoverá la mejora continúa y acompañará el desarrollo profesional del personal”.

💡 La Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 será únicamente de carácter diagnóstico

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FECHAS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2026

SECRETARIOS

4 de diciembre

ACTUARIOS

8 de diciembre

OFICIALES

14 y 15 de diciembre

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