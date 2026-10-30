Alcalde de Juventino Rosas castiga con “tablazos” a albañiles acusados de acoso y comparte el video

Alcalde de Juventino Rosas castiga a albañiles con “tablazos”. Foto: Pexels.

A través de redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el cual se puede observar cómo el alcalde de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, obliga a albañiles a darse “tablazos” entre ellos luego de que supuestamente fueran acusados por una mujer de acoso sexual.

Albañiles son castigados con “tablazos” por el alcalde de Juventino Rosas

El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruíz Ramírez, compartió en redes sociales cómo castigó con “tablazos” a albañiles acusados de acoso sexual.

En el video que compartió el edil, el cual borró después de que se volviera viral, llega a una obra donde trabajan varios albañiles para hablarles de la acusación que hizo una mujer en su contra por presunto acoso.

Por esta razón, pide que se identifiquen los culpables y luego los obliga a disculparse. Sin embargo, el castigo no se quedó ahí, pues también les exige darse “tablazos” entre ellos.

Los obliga a darse “tablazos” entre ellos

Es entonces que con una tabla de la construcción, cada uno de los albañiles acusados de acoso sexual debe recibir tres golpes dados por sus propios compañeros de trabajo.

Aunque inicialmente sólo castigaría a dos obreros, luego incluye en la sanción a otro albañil más, pero a éste “por andar de metiche”, señala el alcalde de Juventino Rosas.

Después de esto, uno de los trabajadores dice que ya no volverá a pasar, hablando sobre la acusación de acoso.

Edil de Juventino Rosas defiende sus acciones

Luego de difundirse en redes sociales y medios de comunicación el video donde los albañiles se dan “tablazos” entre ellos a manera de castigo por acosar a una mujer, el alcalde de Juventino Rosas compartió otro video en el que aseguró que lo regañaron por lo ocurrido.

Sin embargo, también defendió sus acciones, asegurando que aunque quizá no había sido la manera, tampoco sentía que hubiera estado mal.

Además, indicó que el castigo lo habían propuesto los mismos trabajadores, no él.

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