Blanca Cruz fija prioridades en el INE: elecciones de 2027 y revisión de recursos públicos

Blanca Cruz en el INE. Foto: Cuartoscuro

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, anunció que el organismo mantendrá la organización de las elecciones de 2027 y facilitará las revisiones sobre el manejo de recursos públicos, sin anticipar conclusiones ni responsabilidades.

En un mensaje dirigido a las y los trabajadores del Instituto, la funcionaria estableció las prioridades de su gestión: fortalecer las decisiones colegiadas, mejorar la coordinación institucional y garantizar la continuidad de las actividades electorales.

Cruz García reconoció las inquietudes que puede generar la situación que atraviesa el organismo y aseguró que su presidencia provisional no modificará las responsabilidades institucionales.

“La función electoral y la rendición de cuentas son obligaciones que debemos atender de manera simultánea”, afirmó.

La Consejera Presidenta Provisional del INE, @BlancaYCG, envió un mensaje a las y los trabajadores del Instituto sobre las acciones que se mantendrán durante este periodo. En su intervención, destacó la fortaleza, el profesionalismo y el compromiso de la estructura laboral, tanto… pic.twitter.com/EEWFRhAJ9V — @INEMexico (@INEMexico) October 30, 2026

INE facilitará auditorías sobre el uso de recursos públicos

Uno de los principales puntos del mensaje de Blanca Cruz García fue la colaboración del Instituto con las autoridades encargadas de fiscalizar los recursos públicos.

La presidenta provisional señaló que el organismo deberá brindar las facilidades que legalmente correspondan al Órgano Interno de Control (OIC) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para desarrollar sus atribuciones.

Estas revisiones deberán realizarse mediante los procedimientos establecidos y con respeto a los derechos de las personas involucradas.

“Estas revisiones deberán esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a los derechos de las personas y sin anticipar conclusiones”, expresó.

La funcionaria no señaló irregularidades específicas ni adelantó resultados de las revisiones.

Su mensaje establece que la colaboración con los órganos fiscalizadores deberá mantenerse de manera paralela a las actividades electorales.

Elecciones de 2027 serán prioridad del INE

Blanca Cruz García afirmó que la organización del proceso electoral concurrente 2026-2027 constituye la principal prioridad operativa del Instituto durante esta etapa.

Explicó que las actividades deberán continuar conforme a los calendarios y procedimientos establecidos, sin que el carácter provisional de su presidencia implique modificaciones en las obligaciones del organismo.

El mensaje estuvo dirigido tanto al personal de las oficinas centrales como a quienes trabajan en las juntas locales, distritales y módulos de atención ciudadana.

La consejera presidenta destacó que estas estructuras permiten mantener en funcionamiento las actividades institucionales.

“La provisionalidad de esta presidencia no modifica la permanencia de nuestras responsabilidades”, sostuvo.

También pidió al personal conservar el profesionalismo, la colaboración entre áreas y la atención a la ciudadanía durante el desarrollo del proceso electoral.

Blanca Cruz plantea decisiones colegiadas y mayor coordinación en el INE

Otro de los compromisos anunciados por la presidenta provisional fue fortalecer la colegialidad en las decisiones del Consejo General del INE.

Cruz García explicó que esta etapa deberá caracterizarse por el diálogo entre las consejerías, la deliberación y la responsabilidad compartida.

De acuerdo con su mensaje, este mecanismo de conducción busca mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y dar mayor claridad a las decisiones.

“Esta nueva etapa debe estar guiada por la colegialidad”, señaló.

Añadió que desde el Consejo General existe el compromiso de escuchar las distintas perspectivas y construir acuerdos mediante el diálogo respetuoso.

La presidenta provisional también planteó que las decisiones institucionales deben acompañarse de respaldo al trabajo de las áreas administrativas y operativas.

¿Qué dijo Blanca Cruz a los trabajadores del INE?

En su mensaje, la funcionaria reconoció la experiencia del Servicio Profesional Electoral Nacional, del personal de la rama administrativa y de quienes desempeñan funciones operativas.

Señaló que las inquietudes relacionadas con la situación institucional deberán atenderse mediante información clara y comunicación oportuna.

Asimismo, destacó que la experiencia acumulada por las y los trabajadores permite sostener las responsabilidades del organismo durante los cambios en su conducción.

“El INE tiene una gran fortaleza en su personal, en las oficinas centrales, en las juntas locales y distritales y en los módulos de atención ciudadana”, afirmó.

Cruz García insistió en que las tareas electorales, las revisiones administrativas y la atención a la ciudadanía deben continuar de manera simultánea.

Finalmente, agradeció al personal por mantener las operaciones del Instituto y llamó a trabajar con transparencia y colaboración.

El mensaje establece así tres líneas de acción para la presidencia provisional del INE: continuidad del proceso electoral de 2027, fortalecimiento de las decisiones colegiadas y colaboración con las autoridades fiscalizadoras.

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