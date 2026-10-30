Sheinbaum inaugura planta farmacéutica en Hidalgo; generará más de 5 mil empleos

La planta se encuentra en Villa de Tezontepec. Foto: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Planta Platah de Carnot Laboratorios en Villa de Tezontepec, Hidalgo, como parte del Plan México, con una inversión inicial de 2 mil 400 millones de pesos que aumentará a 3 mil 500 millones.

La nueva planta farmacéutica generará 600 empleos directos de alta especialidad y 5 mil indirectos. El proyecto forma parte de la estrategia para impulsar la producción nacional de medicamentos y fortalecer el desarrollo industrial en Hidalgo.

Nueva planta farmacéutica en Hidalgo generará 5 mil 600 empleos

El presidente del Consejo de Administración de Carnot Laboratorios y de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Guy Jean Savoir, detalló que las instalaciones cuentan con cinco edificios destinados a distintas actividades.

La planta incluye las siguientes áreas:

Producción de medicamentos

Laboratorio

Almacenamiento

Servicios

Administración

En su construcción participaron mil 500 personas. Además, Savoir anunció dos etapas adicionales de inversión y afirmó que el proyecto refleja la confianza de la empresa para seguir invirtiendo en México.

Sheinbaum busca convertir a Hidalgo en centro farmacéutico

Durante la inauguración, Sheinbaum recordó que hace dos años planteó al gobernador Julio Menchaca la posibilidad de convertir a Hidalgo en un centro de desarrollo farmacéutico.

Explicó que la entidad cuenta con ventajas como su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los principales centros de consumo y una zona de desarrollo industrial.

“Hace 2 años lo imaginamos y hoy se está inaugurando esta planta en el estado de Hidalgo, que es punta del desarrollo farmacéutico en nuestro país”, expresó.

La mandataria señaló que el Plan México busca fortalecer el consumo nacional y reducir las importaciones mediante el desarrollo de la industria, el campo y los servicios.

También invitó a Guy Jean Savoir a reunirse en Palacio Nacional para continuar impulsando al sector farmacéutico, con el objetivo de lograr medicamentos más accesibles.

Esta tarde visitamos dos nuevas inversiones en el estado de Hidalgo, una muestra del dinamismo económico que vive nuestro país.



Hidalgo está creciendo a un ritmo del 8 % anual. Este crecimiento responde a un modelo que compartimos a nivel nacional: impulsar la economía desde… pic.twitter.com/6hv5iFlFvb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 30, 2026

Hidalgo proyecta inversiones por 147 mil millones de pesos

El gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que Hidalgo registra un crecimiento anual de 8% y mencionó otros proyectos impulsados en la entidad, entre ellos el Tren Ciudad de México-Pachuca y el Plan Hídrico.

También señaló el programa Vivienda para el Bienestar y el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Zapotlán, que tendrá más de 900 hectáreas.

De acuerdo con el gobernador, el Gobierno de México respaldará 130 proyectos durante cuatro años, con una inversión de 147 mil millones de pesos y una generación prevista de 191 mil empleos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento