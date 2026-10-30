¿Por qué se usa la flor de cempasúchil en el Día de Muertos en México?

El cempasúchil se utiliza en Día de Muertos por su significado. Fotos: Cuartoscuro

La flor de cempasúchil es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos en México. Su color naranja intenso, su aroma y su presencia en las ofrendas forman parte de una tradición que busca recibir y guiar simbólicamente a las almas de los difuntos durante su visita al mundo de los vivos, los días 1 y 2 de noviembre.

Su uso tiene raíces en las culturas originarias de México, particularmente en las tradiciones relacionadas con la muerte y el recuerdo de los antepasados. Con el paso del tiempo, estas prácticas se mezclaron con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, dando forma a muchas de las costumbres que actualmente acompañan esta festividad.

Aunque suele asociarse con la idea de que su aroma y sus pétalos orientan a los difuntos hacia sus hogares, el significado de la flor también está relacionado con el sol, la vida y el ciclo de la naturaleza.

¿Qué significa la flor de cempasúchil en el Día de Muertos?

El cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl cempohualxochitl y se traduce como “veinte flores” o “varias flores”, es una planta originaria de México que se utiliza desde la época prehispánica. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los mexicas la relacionaban con el sol debido a sus tonalidades amarillas y anaranjadas.

La flor también se considera un símbolo de la relación entre la vida y la muerte. Por ello, se coloca en altares, tumbas y ofrendas para honrar la memoria de quienes fallecieron

Según la tradición mexicana, su aroma ayuda a guiar a las almas hacia los hogares donde sus familiares preparan una ofrenda. Esta creencia explica por qué muchas familias esparcen sus pétalos para formar caminos desde la entrada de sus casas hasta el altar.

¿Por qué se ponen pétalos de cempasúchil en las ofrendas?

Los pétalos cumplen una función simbólica dentro de las celebraciones del Día de Muertos. La tradición indica que su color y aroma orientan a las almas durante su regreso al mundo de los vivos.

Por eso, en algunos hogares se trazan senderos desde la puerta principal hasta el altar, mientras que en los panteones se utilizan para adornar las tumbas de los seres queridos.

La disposición de las flores cambia según las costumbres familiares y regionales. Algunas personas colocan ramos completos en recipientes con agua; otras deshojan las flores para formar caminos, cruces o figuras alrededor de las ofrendas. Aunque las prácticas varían, su propósito es rendir homenaje a los difuntos y mantener viva su memoria.

¿Cuándo se coloca la flor de cempasúchil?

La flor comienza a destacar en los preparativos de finales de octubre, cuando familias y comerciantes se abastecen para las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, fechas en que se festeja el Día de Muertos en México.

Su floración ocurre principalmente después de la temporada de lluvias, durante los meses de verano y otoño, lo que permite disponer de ella para estas festividades. Además de los altares domésticos, el cempasúchil adorna panteones, plazas públicas y otros espacios donde se realizan actividades conmemorativas.

El uso de esta flor es una muestra de la continuidad de prácticas culturales que se han transmitido entre generaciones. Su presencia en las ofrendas combina el recuerdo de los seres queridos con las creencias sobre el regreso simbólico de las almas.

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