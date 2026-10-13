¿El 2 de noviembre es día festivo obligatorio para estudiantes y trabajadores? Esto dice la ley

Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México, pero el 2 de noviembre no está considerado como descanso obligatorio para trabajadores del sector privado, aunque sí para alumnos de educación básica y para algunos niveles superiores este 2026.

El 2 de noviembre no figura entre los nueve días de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Qué días de descanso por festividad reconoce la ley?

1 de enero: Año Nuevo

Primer lunes de febrero: aniversario de la Constitución de 1917

Tercer lunes de marzo: natalicio de Benito Juárez

1 de mayo: Día del Trabajo

16 de septiembre: aniversario del inicio de la Independencia

1 de octubre: transición del Poder Ejecutivo (ocurre cada seis años)

Tercer lunes de noviembre: aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

25 de septiembre: Navidad

Además de cuando haya elecciones ordinarias, de acuerdo al día que determinen las leyes federales y locales electorales para efectuar la jornada (solo en año de elecciones).

¿Me deben pagar más si trabajo el 2 de noviembre aunque no sea descanso obligatorio?

El lunes 2 de noviembre se paga como cualquier otra jornada laboral debido a que no es descanso obligatorio.

Sin embargo, la situación cambia para los trabajadores que descansan habitualmente los lunes. En estos casos, se deben aplicar las fijadas en el convenio, contrato o política laboral del sitio donde trabaja.

El artículo 75 de la LFT señala que los empleados que laboren en día de descanso obligatorio deben recibir un salario doble, además de su salario ordinario.

¿Habrá clases por el Día de Muertos?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases durante cuatro días por el Día de Muertos, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

Este megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. Para el día 30, se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar,.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que son días de descanso habitual, así como el lunes 2 de noviembre, marcado como suspensión de clases oficial.

En cambio, en educación media superior (preparatorias y bachilleratos) y superior (universidades), la suspensión de clases depende del calendario de cada institución.

Preparatorias y bachilleratos

Bachilleres: sin clases

CECyT: sin clases

CCH: sin clases

CECyTE: depende de cada plantel

Preparatoria: sin clases

Universidades

IPN: sin clases

UNAM: sin clases

TecNM: depende de cada plantel

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