Caribe mexicano en crisis: sargazo, violencia y pérdidas millonarias

El Caribe mexicano enfrenta una crisis turística y comercial que, de acuerdo con el análisis de Martha Anaya, sería más profunda que la registrada durante la pandemia. La situación afecta a destinos como Cancún y otras zonas costeras de Quintana Roo, en medio de pérdidas económicas, inseguridad y una mayor llegada de sargazo.

Entre los factores señalados en su colaboración para UnoTV, Anaya destaca los abusos, las extorsiones, la violencia y la inseguridad. Sin embargo, identifica la llegada masiva de sargazo como otro elemento que ha agravado la situación de los destinos turísticos. La situación plantea un desafío para los destinos de Quintana Roo, donde el turismo y las actividades comerciales enfrentan las consecuencias.

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