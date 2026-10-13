¿Perdiste tu tarjeta del Bienestar? Así puedes bloquearla y pedir una reposición

Qué hacer si perdiste tu tarjeta del bienestar. Foto: Cuartoscuro

Las personas beneficiarias de los programas sociales que pierdan su tarjeta del Banco del Bienestar o sufran un robo deben reportarlo para solicitar el bloqueo del plástico y proteger los recursos depositados en su cuenta. El procedimiento contempla comunicarse con el banco, conservar el folio de reporte y seguir las indicaciones para tramitar una nueva tarjeta.

El plástico permite recibir los depósitos de distintos programas sociales del Gobierno de México, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Beca Rita Cetina de Educación Básica y la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

Si pierdes tu tarjeta o te la roban, es importante reportar lo ocurrido y conocer las opciones disponibles para acceder a tu dinero mientras recibes la reposición.

¿Cómo bloquear la tarjeta del Bienestar por robo o extravío?

Cuando una persona beneficiaria pierde su tarjeta del Bienestar o sufre un robo, debe comunicarse al 800 900 2000, número de atención del Banco del Bienestar, para informar sobre lo ocurrido y solicitar el bloqueo del plástico.

Durante la llamada, es importante pedir el folio del reporte y conservarlo para dar seguimiento al trámite. Este número permite contar con un registro de la notificación y puede ser necesario para continuar con el procedimiento de reposición.

El reporte debe realizarse lo antes posible, sin esperar a la fecha del siguiente depósito. De esta manera, se busca reducir el riesgo de que otra persona utilice la tarjeta sin autorización.

Una vez que se haya solicitado el bloqueo, la persona beneficiaria deberá seguir las indicaciones que le proporcionen para recuperar el acceso a su cuenta mediante una nueva tarjeta.

¿Cómo solicitar una nueva tarjeta del Bienestar?

Después de reportar el robo o extravío, las personas beneficiarias deben seguir las instrucciones del Banco del Bienestar y de la dependencia responsable del programa social al que pertenecen para gestionar la reposición.

Para iniciar el trámite, la información proporcionada señala que se debe acudir a un módulo del banco con documentos oficiales que permitan identificar a la persona beneficiaria y dar seguimiento al reporte.

Entre los documentos mencionados se encuentran:

Identificación oficial vigente , como la credencial para votar del INE

, como la credencial para votar del INE Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Folio del reporte de robo o extravío

Es importante conservar el folio y seguir las indicaciones que proporcione la institución para conocer los pasos que correspondan a cada caso.

Una vez iniciado el trámite, se informará a la persona beneficiaria cuándo podrá recibir la nueva tarjeta del Bienestar. El tiempo de entrega dependerá de las indicaciones proporcionadas durante el proceso.

¿Se pierde el dinero si roban o extravían la tarjeta del Bienestar?

El robo o extravío de la tarjeta no significa que se pierda el dinero depositado en la cuenta. Los recursos permanecen en ella, por lo que la persona beneficiaria debe reportar la situación y seguir las instrucciones para recuperar el acceso a sus depósitos.

Por esta razón, es importante distinguir entre la pérdida del plástico y el dinero disponible en la cuenta bancaria. La tarjeta funciona como un medio para acceder a los recursos, pero su extravío no implica, por sí mismo, que desaparezca el saldo.

Quienes reciben apoyos sociales deben conservar el folio del reporte y atender las indicaciones del banco para tramitar la reposición.

¿Cómo retirar el dinero del Bienestar sin tener la tarjeta?

Mientras esperan la entrega de la nueva tarjeta, las personas beneficiarias pueden acudir a una ventanilla de una sucursal del Banco del Bienestar para consultar la posibilidad de retirar los recursos disponibles.

De acuerdo con la información proporcionada, deben presentar su identificación oficial del INE y el folio del reporte para realizar el trámite correspondiente.

Esta alternativa permite consultar el acceso a los depósitos del programa social sin tener el plástico. En particular, puede ser útil para quienes esperan la reposición y necesitan disponer de los recursos que se encuentren en su cuenta.

Antes de acudir a la sucursal, se recomienda seguir las indicaciones recibidas durante el reporte y confirmar con el banco los documentos y condiciones necesarios para realizar el retiro en ventanilla.

La reposición de la tarjeta y el acceso al dinero son procedimientos relacionados, pero distintos. Por ello, las personas beneficiarias deben conservar su folio, completar el trámite indicado y consultar directamente con el Banco del Bienestar las opciones disponibles mientras reciben el nuevo plástico.

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