Aseguran más de mil pares de calzado falso en Silao, Guanajuato

Aseguran calzado falso en Silao. Foto: SSP Guanajuato

El Gobierno de Guanajuato informó que policías del estado lograron asegurar más de mil pares de calzado falso, justo durante una operación sobre la autopista Salamanca-León, en el municipio de Silao.

Descubren calzado falso que era transportado en camión en Guanajuato

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) aseguraron más de mil pares de calzado presuntamente falso en el municipio de Silao.

Las autoridades estatales explicaron que esto ocurrió como resultado del Operativo Blindaje Guanajuato, justo sobre la autopista Salamanca-León, en la caseta de cobro de Puerto Interior.

Conductor no tenía documentación de la mercancía

Según la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los policías observaron un camión color blanco con placas del estado de Puebla, el cual cambió de un momento a otro de carril, por lo que hicieron que detuviera su marcha para señalarle el riesgo que representaba la maniobra que había realizado.

Fue entonces que el conductor informó que transportaba calzado, pero al solicitarle la documentación para acreditar la procedencia de la mercancía, indicó que no la tenía.

Detuvieron a dos sujetos

Cuando revisaron el camión las autoridades de Guanajuato encontraron en su interior más de mil pares de calzado con características de mercancía presuntamente apócrifa o falsa, por lo que el cargamento y el vehículo quedaron asegurados.

Además de esto, detuvieron a dos personas que viajaba en el camión, identificadas como Diego “N”, de 32 años, y Eleazar “N”, de 59 años. Ambos con domicilio registrado en Puebla.

“La Secretaría de Seguridad y Paz reitera a la ciudadanía que su participación es relevante, si identificas alguna actividad posiblemente ilícita en carreteras, denuncia de manera anónima a través de la línea 089”, se lee por último en su comunicado.

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