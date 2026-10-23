“Será Viral”: ¿Cómo se sustenta la traición a la patria en el caso César Jáuregui?

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, está acusado de traición a la patria. Dicha acusación abre un debate sobre los fundamentos legales, las pruebas necesarias y la viabilidad de sostener este delito ante los tribunales.

En este capítulo de “Será Viral”, el doctor Rafael Estrada Michell, profesor de la UAM, la UNAM y la Escuela Libre de Derecho, junto con Elliot Velázquez, abogado penalista, analizan los alcances jurídicos del caso, los escenarios que podrían enfrentar los acusados y los elementos que determinarán si la imputación puede prosperar.

Pero eso no es todo, También revisamos otros episodios de la historia de México en los que personajes como Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y Maximiliano de Habsburgo fueron acusados o condenados por actos considerados una traición a la nación. ¿Lo es el caso de César Jáuregui?

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