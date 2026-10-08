Captan el momento en que roban enorme figura de San Judas Tadeo en León, Guanajuato

Roban San Judas Tadeo en León, Guanajuato. Foto: Cuartoscuro/ ilustrativa

En redes sociales se comparte un video con el que captaron el momento justo en que al menos tres hombres robaron una enorme figura de San Judas Tadeo de un establecimiento ubicado en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. Según reportes, sospechosos de este hurto ya fueron detenidos.

Hombres robaron figura de San Judas Tadeo en León

Usuarios y medios de comunicación comparten un video en el cual se puede ver el momento en que sujetos robaron una gran figura de San Judas Tadeo que estaba en la entrada de un negocio, en calles del centro de León, Guanajuato.

Según reportes, los hechos ocurrieron este pasado martes 6 de octubre de 2026 en la calle Juan de Orozco, justo frente a la Catedral del municipio, en un establecimiento dedicado a la venta de artículos religiosos.

En la grabación se puede observar cómo tres hombres se paran frente al negocio, uno revisa la figura y luego entra para presuntamente distraer a la persona encargada, mientras otro vigila que nadie vea y uno más la carga y se la lleva.

En pleno Centro de León, robaron una figura de San Judas de un negocio de artículos religiosos ubicado en calle Juan de Orozco frente a catedral. Ocurrió ayer 6 de octubre. #León https://t.co/lYvgk2XVzf — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) October 7, 2026

Detienen a presuntos sospechosos

De acuerdo con algunos medios, poco después de reportarse y denunciarse en redes sociales el robo de la figura de San Judas Tadeo en León, Guanajuato, autoridades municipales detuvieron a tres personas: una mujer y dos hombres por el robo a un comercio ubicado en la colonia La Joya.

Según los reportes, empleados del establecimiento descubrieron a los presuntos ladrones llevándose la mercancía gracias a cámaras de seguridad y huyendo en una camioneta negra.

Por esta razón, la policía local realizó un operativo y los ubicó en San Juan Bosco y Juan Alonso de Torres, interceptándolos en el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra.

Finalmente, autoridades indicaron que estos ladrones estarían relacionados con el robo de la figura de San Judas Tadeo en el centro de León. Aunque por ahora no han dado mayor información sobre este peculiar caso.

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