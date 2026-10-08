Aprueban casetas gratis durante obras que afecten la circulación en Nuevo León

Casetas en el estado. Foto: Gobierno de Nuevo León

El Congreso de Nuevo León aprobó el uso gratuito de las autopistas del estado cuando la circulación vehicular se vea afectada por la realización de obras públicas; además, se creará la Junta de Gobierno de la Red Estatal de Autopistas.

Aprueban peaje gratuito en carreteras de Nuevo León durante realización de obras

Con mayoría de 26 votos a favor por 11 abstenciones, los legisladores de Nuevo León aprobaron que no se cobre peaje cuando los automovilistas se vean afectados por las obras públicas.

Recordemos que el año pasado, el Gobierno del estado permitió temporalmente el uso libre de la Autopista al Aeropuerto debido a la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro. Estos trabajos provocaron afectaciones viales, principalmente sobre la avenida Miguel Alemán, una de las principales avenidas de la ciudad.

Las diputadas Itzel Castillo Almanza y Aile Tamez de la Paz, del Partido Acción Nacional (PAN), propusieron que la medida sea permanente y se aplique cada vez que se realice una obra pública que afecte el tránsito vehicular.

“¿Por qué una persona tiene que pagar por utilizar una vía alterna cuando está buscando precisamente una manera de evitar las afectaciones provocadas por una obra pública? La gente no está utilizando esta vía por lujo. La está utilizando porque necesita llegar. Necesita llegar a trabajar, a dar clases, entregar mercancía, llevar a sus hijos o regresar a casa”, mencionó Castillo Almanza.

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