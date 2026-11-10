Presunta amenaza de tiroteo en secundaria de León moviliza a policías y Guardia Nacional

Amenaza de tiroteo en secundaria. Foto: Uno TV

Una presunta amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica No. 33, ubicada en la calle Cholula, en la colonia Azteca, de León, Guanajuato, provocó la movilización de policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, además de la preocupación de padres de familia.

Mensaje sobre posible ataque alerta a familias

La alerta surgió después de que circulara entre la comunidad educativa una imagen con un mensaje que advertía sobre un posible ataque armado contra estudiantes.

Ante el temor de que la amenaza se concretara, alrededor de 40 madres y padres de familia acudieron al plantel para solicitar información y buscar que sus hijos abandonaran las instalaciones.

SEG presenta denuncia ante la Fiscalía de Guanajuato

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), a través de la Delegación Regional de Educación III León, informó que mantiene atención y seguimiento al caso.

La dependencia precisó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Refuerzan vigilancia en la Secundaria Técnica No. 33

La SEG señaló que mantiene coordinación con Seguridad Pública Municipal y la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en las inmediaciones de la escuela.

Además, personal de la delegación permanece en el plantel para atender las inquietudes de las familias y mantener comunicación con las autoridades educativas.

La SEG llamó a madres y padres de familia a mantener la calma, informarse mediante canales oficiales y fortalecer el diálogo con sus hijos, así como revisar los objetos que llevan a la escuela, como parte de las acciones de prevención y cuidado de la comunidad estudiantil.

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