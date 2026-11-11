Conductores de plataforma bloquean vialidades en León e Irapuato

Bloquean vialidades de Guanajuato. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

Conductores de plataformas digitales bloquearon diversas vialidades de León e Irapuato, Guanajuato, este martes 10 de noviembre, en protesta por acciones de personal de Movilidad. Las manifestaciones provocaron afectaciones al tránsito y movilizaron a corporaciones de seguridad.

Las protestas comenzaron luego del retiro de un vehículo de plataforma y un incidente vial en el que estuvieron involucrados una unidad de Movilidad y un motociclista. Estas situaciones provocaron la inconformidad de decenas de conductores.

¿Por qué bloquearon las calles en León e Irapuato?

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando conductores de plataforma interceptaron una unidad de Movilidad relacionada con el percance vial.

Los manifestantes le cerraron el paso para impedir que abandonara el lugar, mientras continuaban las protestas en distintos puntos de la ciudad.

La movilización se extendió a varias vialidades importantes de León y también llegó a Irapuato, donde los conductores cerraron la circulación en ambos sentidos de una de las principales salidas de la ciudad.

¿Qué vialidades fueron bloqueadas en León?

En León, los bloqueos de conductores de plataforma se registraron en distintos puntos, entre ellos:

Bulevar Juan José Torres Landa.

Salida a San Francisco del Rincón.

Bulevar Delta.

Bulevar Juan Alonso de Torres.

Avenida Olímpica.

Las concentraciones provocaron complicaciones para miles de automovilistas que transitaban por estas zonas.

Bloqueos en Irapuato afectan la salida hacia León

En Irapuato, los manifestantes bloquearon por completo la salida hacia León, lo que provocó largas filas de vehículos y la suspensión de la circulación en ambos sentidos.

Autoridades municipales confirmaron las afectaciones y señalaron que la protesta estaba relacionada con el aseguramiento de un vehículo de plataforma en León.

Despliegan operativo de seguridad por bloqueos en Guanajuato

Ante las movilizaciones, corporaciones de seguridad y elementos de la Policía Vial desplegaron operativos en las zonas afectadas.

El objetivo fue resguardar los puntos de concentración, agilizar la circulación y establecer diálogo con los manifestantes para atender sus inconformidades.

Las autoridades mantuvieron presencia en las vialidades donde se registraron las protestas.