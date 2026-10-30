Cae presunto responsable del feminicidio de Janeth en Guanajuato

Detienen a presunto responsable del feminicidio de Janeth. Foto: FGE Michoacán.

La Fiscalía General de Michoacán detuvo en Guanajuato a Luis Santiago “N”, de 26 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de Janeth “N”, ocurrido el pasado 22 de octubre en el municipio de Charo.

Presunto responsable del feminicidio de Janeth es detenido

De acuerdo con la investigación, la víctima fue encontrada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago. Tras el hallazgo, la Fiscalía activó el protocolo de investigación por feminicidio con perspectiva de género para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades informaron que, a través de entrevistas, inspecciones, análisis de videovigilancia y diversas diligencias ministeriales, se obtuvieron elementos que permitieron establecer la probable participación del imputado. Con estos datos, un juez de control otorgó la orden de aprehensión en su contra.

Ubicaron al acusado en Guanajuato

Las labores de inteligencia llevaron a la ubicación de Luis Santiago “N” en el municipio de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, donde fue capturado en un operativo coordinado entre agentes de la Fiscalía de Michoacán, la Subsecretaría de Investigación Especializada de la SSP, la Fiscalía de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El detenido será trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía de Michoacán señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente el caso y garantizar que este crimen no quede impune, en atención a los derechos de la víctima y su familia.

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