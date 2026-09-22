Sheinbaum alerta por lluvias intensas en Guerrero, Michoacán y Jalisco por huracán Polo

Polo proyecta lluvias para tres días en estdos estados. Foto. Getty/Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum alertó por la intensificación del huracán Polo, categoría 1, que se mantiene bajo vigilancia frente a las costas del Pacífico mexicano y generará lluvias durante las próximas 72 horas.

Guerrero, Michoacán y Jalisco se encuentran entre los estados con posibles afectaciones por las condiciones asociadas al ciclón.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los tres órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas ante la evolución del sistema, mientras autoridades estatales ya implementaron medidas como la suspensión de clases en algunas regiones.

Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1.



Hasta el momento se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.



Es muy… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 21, 2026

Huracán Polo se intensifica a categoría 1

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 18:00 horas de este lunes 21 de septiembre, el huracán Polo, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 290 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 470 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta:

Vientos máximos sostenidos: 150 km/h.

150 km/h. Rachas: hasta 185 km/h.

hasta 185 km/h. Desplazamiento: hacia el este a 9 km/h.

hacia el este a 9 km/h. Categoría: huracán 1.

Su circulación incrementa la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país. Además, se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. La CNPC mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de Polo y coordina acciones con autoridades estatales y municipales para atender posibles efectos asociados al fenómeno.

Imagen satelital de Polo. Foto: NOOAA

¿Qué estados tendrán efectos por Polo?

El sistema mantiene bajo vigilancia a distintos estados del Pacífico mexicano. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, precipitaciones muy fuertes en Michoacán y lluvias fuertes en Jalisco y Colima. Las condiciones asociadas con el huracán también podrían generar oleaje elevado en zonas costeras.

En Guerrero y Michoacán se prevén olas de entre 2 y 3 metros, mientras que en Oaxaca podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros. Las precipitaciones podrían provocar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de favorecer inundaciones, desbordamientos y deslaves, principalmente en zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua y laderas.

IMSS refuerza acciones preventivas por huracán Polo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también reforzó sus acciones preventivas ante la intensificación de Polo y el pronóstico de lluvias intensas en Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Los comités internos de Protección Civil mantienen un monitoreo permanente para identificar posibles afectaciones en las unidades médicas y atender cualquier situación derivada de las condiciones meteorológicas. La coordinación permite mantener seguimiento de las condiciones en las zonas donde el fenómeno podría generar mayores efectos.

🌀 En el #IMSS reforzamos las acciones preventivas ante la intensificación de la depresión tropical Diecisiete-E a huracán categoría 1 y el pronóstico de lluvias intensas en Guerrero, Michoacán y Jalisco.



Los comités internos de #ProtecciónCivil se mantienen activos y en… — IMSS  (@Tu_IMSS) September 22, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante el huracán Polo?

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Asegurar puertas, ventanas, techos, tinacos, antenas, láminas y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Limpiar azoteas, patios, coladeras y desagües.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías y documentos importantes.

con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías y documentos importantes. Identificar rutas de evacuación y refugios temporales, especialmente quienes viven cerca de ríos, arroyos, barrancas o laderas.

Evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias.

No intentar cruzar corrientes de agua a pie o en vehículo.

Alejarse de zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.

🌀 Les comparto las características de un huracán categoría 1. Recordemos que el huracán #Polo se mantiene en esta categoría hasta el momento y, de acuerdo con el pronóstico de @conagua_clima, sus efectos podrían ocasionar lluvias muy fuertes en Guerrero y oleaje elevado en… pic.twitter.com/UzYePdl39B — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 22, 2026

En caso de que las autoridades indiquen una evacuación, se recomienda salir de inmediato hacia el sitio establecido y no regresar hasta que se confirme que existen condiciones seguras.

La CNPC, en coordinación con el SMN, autoridades estatales y municipales y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), continuará con el seguimiento de Polo, particularmente de sus cambios en trayectoria, intensidad y posibles efectos.

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