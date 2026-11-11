¡Adiós a la fumigación tradicional! El campo despega con drones

En la Expo Agroalimentaria 2026 en Irapuato, Guanajuato, los drones son el principal atractivo. Según Joshua Rosas, un instructor de dron agrícola, estos dispositivos se pueden utilizar en varios contextos para trabajar en el campo, por ejemplo, para fumigaciones, aplicación de fertilizantes, inclusive combates de granulados, semillas y otros más.

“Los drones agrícolas están pensados para trabajar en el campo, ya sean fumigaciones, fertilizantes, inclusive combates de granulados, semillas y muchos contextos que se pueden ocupar, inclusive carga… Aquí estamos hablado de todo terreno, no importa si es un terreno con colinas, si es un terreno con mucho lodo, el dron va a poder pasar ahí”. Joshua Rosas, instructor de dron agrícola.

¿Cómo ayudan los drones agrícolas a fumigar los cultivos?

Fernando Barrios, un agricultor de Tlaxcala que siembra maíz y cebada, compró el suyo y, de acuerdo con él, es más fácil regar el químico y el abono para los terrenos.

“Son más prácticos, se puede fumigar en cualquier tiempo, aunque esté lloviendo, porque es aéreo, se mete uno al terreno sin problema y es el beneficio principal”. Fernando Barrios, agricultor de Tlaxcala.

¿Qué se necesita para aplicar agroquímicos con un dron?

Drones agrícolas en la Expo Agroalimentaria 2026. Foto: Orlando Martínez

Aunque los drones agrícolas automatizan parte de las tareas, su operación requiere conocimientos especializados. El ingeniero agrónomo irlandés Alan McKraken advirtió que estas aeronaves no deben considerarse juguetes ni equipos que puedan utilizarse sin preparación. De acuerdo con el experto, “No es un tema de simplemente ponle producto en el tanque y vuela”.

La aplicación de fertilizante, herbicida o cualquier agroquímico requiere varias condiciones para su efectividad.

Qué se necesita para aplicar químicos en el campo con un dron

Según Alan McKraken, las claves para una aplicación de agroquímicos con un dron son:

Piloto capacitado

Velocidad y altura de vuelo

Franja de aplicación definida

Flujo continuo por minuto

Mezcla correcta de químicos

Dispersión de gotas

Condiciones del clima

El Ingeniero agrónomo irlandés también deja claro que el peor enemigo de un dron es otro mal usado.

“La idea del dron es un trabajo automatizado, llegas a tu campo, marcas obstáculos, marcas a dónde quieres y lo pones a trabajar todos los días ,simplemente presionando unos botones”. Joshua Rosas, instructor de dron agrícola

¿Cuánto terreno puede cubrir un dron agrícola?

Joshua Rosas dice que un dron de 100 kilos de carga y de 100 litros cuenta con tres baterías, cada una va a dar un tiempo aproximado de 8 a 10 minutos, pero estos 8 o 10 minutos se va a poder trabajar de una hectárea a hectárea y media, inclusive hasta dos si se sabe jugar con los parámetros.

Los beneficios de usar un dron en el campo son:

Ahorro de agua y tiempo

Menos costos de operación

Menor impacto en el suelo

El uso de aeronaves no tripuladas en el campo ahorra agua y tiempo, reduce costos de operación y tiene menor impacto en el suelo por la dispersión de bajo volumen de agroquímico si se le saca provecho.

“El dron nos permite reducir contaminación del suelo, contaminación del aire con bajo volumen, el alto volumen se evapora y lleva partículas chicas y lejos, deriva en, precisamente, en Europa hay un problema muy grave, contaminación del suelo”. Alan McKraken, ingeniero agrónomo irlandés

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