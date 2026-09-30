Crédito Infonavit 2026: requisitos, documentos y monto máximo para comprar una casa

Infonavit: paso a paso para solicitar un crédito de vivienda. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ofrece créditos para vivienda a sus derechohabientes, pero antes de iniciar el trámite es necesario revisar la precalificación, capacidad de crédito, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y condiciones del financiamiento.

¿Qué hacer antes de solicitar un crédito Infonavit?

Antes de buscar una vivienda, el trabajador debe revisar su situación en Mi Cuenta Infonavit. Entre los principales datos que debe consultar se encuentran:

Precalificación y capacidad de crédito

Ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda

Condiciones del financiamiento disponible

Requisitos vigentes del programa o modalidad elegida

Esta información permite conocer si el derechohabiente puede continuar con la solicitud o si necesita cumplir alguna condición adicional.

El Infonavit cuenta con distintas alternativas de financiamiento, que pueden utilizarse para comprar una vivienda nueva o existente, construir, realizar mejoras o atender determinados objetivos relacionados con una deuda hipotecaria.

¿Qué sigue después de revisar la precalificación?

Si el trabajador cumple con las condiciones establecidas, puede continuar con el proceso para elegir una vivienda que se ajuste a su capacidad económica.

Cuando se pretende comprar una casa, también es necesario considerar el avalúo y verificar que el inmueble cumpla con las condiciones requeridas para utilizar el financiamiento.

Si la operación se realiza directamente con un particular, el derechohabiente debe revisar la documentación de la propiedad y las condiciones necesarias para concretar la compraventa.

¿Quién puede solicitar un crédito del Infonavit?

Para determinar las condiciones del financiamiento se consideran diferentes variables, entre ellas la relación laboral vigente, las cotizaciones y la capacidad de pago.

Por esta razón, dos trabajadores con el mismo salario no necesariamente tendrán acceso al mismo monto de crédito.

Entre las condiciones señaladas para el trámite se encuentran:

No contar con un crédito vigente de Infonavit, Fovissste u otra institución de vivienda , de acuerdo con la modalidad aplicable

, de acuerdo con la modalidad aplicable Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales, según el esquema señalado

Es importante revisar las condiciones vigentes directamente en Mi Cuenta Infonavit, ya que los requisitos pueden variar dependiendo del tipo de financiamiento.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar un crédito Infonavit?

Entre los documentos que pueden solicitarse para tramitar un Crédito Infonavit se encuentran:

Solicitud de inscripción de crédito

Avalúo electrónico de la vivienda. Para vivienda existente también se contempla el Dictamen Técnico de Calidad

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o CURP Biométrica, según corresponda

Identificación oficial para trabajadores derechohabientes extranjeros, cuando aplique

CURP, en caso de no presentar CURP Biométrica

Cédula de Identificación Fiscal

Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE Interbancaria, con una antigüedad no mayor a dos meses

Título de propiedad de la vivienda cuando la operación se realiza con un particular

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”, disponible a través de Mi Cuenta Infonavit

Dependiendo del crédito, también será necesario descargar desde Mi Cuenta Infonavit el Aviso de Retención de Descuentos o la Notificación de Descuento correspondiente.

¿Cuál es el monto máximo que presta Infonavit?

El Infonavit puede otorgar hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque el monto final depende de la capacidad de pago y las condiciones particulares del derechohabiente.

El plazo del crédito puede ir de uno a 30 años. La suma de la edad de la persona y el plazo elegido no debe superar los 70 años para hombres y 75 años para mujeres, conforme a las condiciones señaladas.

¿Qué pasa después de inscribir el crédito Infonavit?

Durante la inscripción del crédito, el trabajador debe elegir un notario público disponible para continuar con el proceso.

Posteriormente, debe obtener su Constancia de Crédito, documento en el que se establecen las condiciones financieras del financiamiento y la fecha límite para concluir el trámite.

Antes de firmar un crédito hipotecario, es recomendable revisar cuidadosamente el monto financiado, mensualidad, plazo, tasa de interés, seguros, gastos adicionales y demás obligaciones establecidas en el contrato.

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