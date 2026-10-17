Policía revela cómo un padre de familia detuvo al tirador en primaria de Oregón

Atacante de escuela primaria era exalumno. Foto: AFP

La policía de Bend, Oregón, reveló nuevos detalles sobre el tiroteo ocurrido en la primaria Silver Rail, donde murieron cinco personas y al menos dos más resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades, la tragedia pudo haber sido aún mayor de no ser por la intervención de un padre de familia que enfrentó al atacante dentro del plantel.

El jefe de policía, Mike Krantz, explicó que el agresor irrumpió en la escuela tras disparar contra una puerta de vidrio para ingresar al edificio y se dirigió directamente a un aula del área de educación especial, donde abrió fuego contra alumnos y personal docente.

🚨#UPDATE: Bend Police Chief Mike Krantz has released additional details about the October 15 shooting at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon.



The suspect forced his way into the school through a set of double doors on the south side, firing multiple rounds into a… https://t.co/YJGbTS5QvS pic.twitter.com/fsY4i45osd — zach bitango (@ZachBitango) October 16, 2026

Así ocurrió el ataque

Según la reconstrucción oficial, el atacante ingresó por una de las entradas del lado sur de la escuela y realizó múltiples disparos para acceder al inmueble.

Una vez dentro, avanzó hacia el primer salón que encontró y realizó hasta 15 disparos. Todas las víctimas fueron alcanzadas dentro de esa aula.

La policía informó que el agresor utilizó distintos tipos de municiones de calibre 12 durante el ataque.

El padre que enfrentó al tirador

Las autoridades identificaron al hombre que intervino como Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos alumnas del plantel.

De acuerdo con la investigación, Giamanco se encontraba cerca de la escuela cuando escuchó los disparos. Tras observar al atacante ingresar al edificio, tomó el arma que portaba legalmente y decidió intervenir.

Al entrar por las puertas dañadas, escuchó más detonaciones y observó a una maestra forcejeando con el agresor dentro del salón.

Fue entonces cuando ingresó al aula y disparó contra el atacante, logrando detener la agresión.

Policía evita dar protagonismo al atacante

Durante la conferencia de prensa, el jefe Krantz informó que mencionaría el nombre del responsable una sola vez y que no volvería a referirse a él públicamente.

Las autoridades identificaron al atacante como John J. Griffin II, de 16 años y exalumno de la escuela.

El jefe policial explicó que la decisión busca evitar dar notoriedad innecesaria a quien cometió el ataque.

Trump reconoce al padre de familia

El presidente Donald Trump también se refirió al caso y destacó la actuación de Giamanco durante los hechos.

Según sus declaraciones, la rápida respuesta del padre de familia evitó que el número de víctimas aumentara.

President Trump praised the hero bystander who stepped in to stop a gunman at Silver Rail Elementary School in Bend, Oregon.



Police say Kaylub Giamanco, a lifelong Bend resident who has two daughters who attend the school, pursued and fatally shot the 16-year-old shooter, ending… pic.twitter.com/FQejOfolu5 — CBS News (@CBSNews) October 16, 2026

“Hubo un gran héroe. Por muy malo que fuera, tuvimos un gran héroe que se hizo cargo. Gracias a Dios que lo tuvimos”.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque mientras la comunidad escolar enfrenta las consecuencias de uno de los episodios más graves registrados recientemente en una escuela primaria de Estados Unidos.

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