Ebrard busca extender el tratado comercial con Estados Unidos por 16 años

Ebrard busca certidumbre en la revisión del tratado con EE. UU.. Foto: Cuartoscuro

México busca reducir la incertidumbre en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y mantenerlo vigente por más años, afirmó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario destacó que la idea es, incluso, buscar la posibilidad de reinstalar el tratado con EE. UU. por un periodo de 16 años.

“Si mantienes la mayor parte de tu comercio sin afectaciones directas, y podemos lograr que continúe el tratado, pues evidentemente en cualquier momento en los próximos 10 años podemos reinstalar los 16”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

México busca mantener el tratado comercial

Ebrard se dijo optimista sobre la revisión y sostuvo que México está en una posición favorable frente a otros países en su relación comercial y de inversión con Estados Unidos.

Explicó que alrededor del 80% del comercio entre México y Estados Unidos se mantiene sin aranceles. Ebrard Casaubón destacó que el país se mantiene en una posición que no tiene otro frente a la administración de Donald Trump.

“En donde estamos es en la mejor posición posible, porque no hay ningún país que tenga condiciones mejores que nosotros hoy en la realidad, en su relación comercial y de inversión con Estados Unidos”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario también adelantó que espera una reducción de aranceles al acero y los vehículos durante las próximas semanas o meses.

“Son medidas generales lo del acero y los vehículos, con diferentes tipos de aranceles, en esas dos vamos a lograr seguramente que tengamos una reducción en las próximas semanas o meses”, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

De acuerdo con Ebrard, la revisión del tratado comercial concentra cerca del 85% del esfuerzo de su secretaría. No obstante, reconoció que México no puede aspirar a que todas las condiciones comerciales sean completamente libres de aranceles.

PAN cuestiona resultados económicos

Durante la comparecencia, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) María Angélica Granados cuestionó el desempeño de la economía nacional y señaló que los aranceles impuestos a industrias estratégicas afectan su competitividad.

La legisladora contrastó las condiciones comerciales con el discurso del Gobierno federal sobre la relación privilegiada con Estados Unidos.

“La economía no crece, hoy México enfrenta uno de los momentos más delicados para su relación comercial con los Estados Unidos de América. Mientras el Gobierno Federal presume que es una relación privilegiada con nuestro principal socio comercial, nuestras industrias estratégicas siguen enfrentando aranceles que comprometen su competitividad”, María Angélica Granados, diputada del PAN

Ebrard rechazó esos señalamientos y aseguró que los indicadores del Banco de México y del INEGI muestran un panorama distinto.

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El secretario también abordó la disposición aprobada en el Senado para sancionar fraudes que utilizan símbolos y emblemas oficiales del Gobierno.

Como ejemplos, mencionó supuestos créditos falsos del Banco del Bienestar, préstamos fraudulentos con la tarjeta Finabien, correos apócrifos del SAT y citas falsas para tramitar pasaportes.

Ebrard aclaró que la medida busca sancionar engaños con fines de lucro y que no deriva de una exigencia del tratado comercial.

Comparecencia termina con intercambio entre diputados

La sesión tuvo un momento de tensión cuando el diputado panista Marcelo Torres Cofiño reprochó a Ebrard su actitud durante la comparecencia y le pidió retirarse si estaba molesto.

“No se desespere porque, entiendo que en su desesperación, estamos en una comparecencia y usted no comparece aquí y si le duele y le molesta retírese”, Marcelo Torres Cofiño, diputado del PAN

Marcelo Ebrard ya no respondió y así terminó la comparecencia en la Cámara de Diputados.

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