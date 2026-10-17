Sheinbaum llama a extremar precauciones en 13 estados por huracán Trudy

Claudia Sheinbaum hizo un llamado por huracán Trudy. Foto: Especial

Ante el pronóstico de que el huracán Trudy pudiera acercarse a las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo como categoría 3, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil.

Se espera que en combinación con el frente frío número 2, el huracán Trudy, que podría alcanzar categoría 4, provoque lluvias intensas en distintas regiones del país. Por ello, la mandataria recomendó, principalmente a quienes viven cerca de ríos o en zonas costeras trasladarse a los refugios y mantenerse atentos a los avisos oficiales durante el fin de semana.

¿Qué estados deben tomar precauciones por Trudy?

La presidenta Sheinbaum Pardo pidió estar alerta a los habitantes de:

Colima

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Guerrero

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Yucatán

La presidenta informó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, trabaja con los gobiernos estatales para alertar a la población y coordinar las medidas preventivas.

“Está trabajando la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras, para poder alertar a la población y que tomen todas las precauciones a partir de hoy y todo el fin de semana”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

Huracán Trudy tendrá vientos de hasta 270 km/h

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, informó que Trudy presenta vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de hasta 270 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, el huracán se aproximará a las costas de Colima y Jalisco durante la madrugada del domingo. Se prevé que comience a alejarse como categoría 2 entre el lunes y el martes.

La humedad asociada con Trudy, junto con el frente frío número 2 en el Golfo de México, favorecerá lluvias intensas y puntualmente torrenciales en el Golfo y la Huasteca. En Veracruz se esperan rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, autoridades recomendaron no cruzar ríos ni arroyos cuyo nivel haya aumentado y consultar la información oficial para conocer los cambios en el pronóstico.

Bienestar atenderá viviendas afectadas en Baja California

Asimismo, la presidenta Sheinbaum también anunció que la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, visitará Ensenada y San Quintín para atender a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por la tormenta tropical Rachel.

Según lo informado, mil 500 viviendas sufrieron daños por ese fenómeno en Baja California.

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