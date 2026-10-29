Los Ardillos: amenazas mantienen suspendido el transporte público en 11 comunidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa, Guerrero

Tras ataque armado en El Terrero, suspenden transporte público. Foto. Cuartoscuro

El servicio de transporte público continúa suspendido en comunidades de Juan R. Escudero y Tecoanapa, Guerrero, desde el viernes 23 de octubre, debido a presuntas amenazas atribuidas al grupo criminal Los Ardillos.

¿Qué comunidades de Guerrero están afectadas por la suspensión del transporte?

La interrupción del servicio afecta a 11 localidades de ambos municipios:

Juan R. Escudero: Tlayolapa, Michipa, El Puente y El Tabacal.

Tlayolapa, Michipa, El Puente y El Tabacal. Tecoanapa: El Terrero, La Estrella, Chautipa, Rancho Viejo, San Martín, Ochoapa y La Providencia.

Además, habitantes denunciaron que el viernes 23 de octubre recibieron llamadas telefónicas de personas desconocidas que presuntamente se identificaron como integrantes de un grupo delictivo. Según los testimonios, los interlocutores amenazaron a maestros y exigieron que se suspendieran las clases.

Gobierno de Guerrero busca acuerdos para reanudar las rutas

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, anunció que sostendría una reunión con autoridades municipales, comisarios y representantes de las comunidades de Juan R. Escudero para conocer las causas de la suspensión y establecer acuerdos que permitan recuperar el servicio.

El encuentro fue previsto para este jueves 29 o viernes 30 de octubre, con la participación de autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. No obstante, no se cuenta con información confirmada sobre su realización.

El funcionario aseguró que hay personal de seguridad en Tierra Colorada y en el corredor que conecta con Tecoanapa, por la vía de El Terrero y otras localidades. Asimismo, señaló que hasta el momento de sus declaraciones no se habían registrado hechos lamentables en esa zona.

Ataque en El Terrero, antecedente de las amenazas

La suspensión del transporte ocurre después de un ataque armado registrado el lunes 19 de octubre de 2026 en la comunidad de El Terrero, en Tecoanapa.

Según los reportes, alrededor de 60 hombres armados, presuntamente vinculados con Los Ardillos, atacaron la localidad con disparos y drones con explosivos. La agresión ocurrió días después del retorno de pobladores que habían sido desplazados por la violencia.

Habitantes señalaron que los presuntos agresores advirtieron que regresarían para atacar la comunidad. También reportaron dificultades para conseguir productos básicos en medio de la situación de inseguridad.

Disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos en Guerrero

La violencia en la región Centro de Guerrero se atribuye a la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, grupos criminales señalados por su presencia en la zona.

Mientras continúan las afectaciones a la movilidad y al abastecimiento de productos, el Gobierno estatal busca dialogar con las comunidades y autoridades para atender la situación.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el restablecimiento del transporte público en las rutas afectadas.

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