Se enfrentaron a golpes y empujones. Foto: Uno TV

Docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y agremiados a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se enfrentaron a golpes y empujones la mañana de este jueves, previo a la instalación del Congreso Seccional en el que se definiría el proceso de renovación de la dirigencia sindical.

Marcha de la CETEG bloquea la Costera Miguel Alemán

Desde las primeras horas del jueves, alrededor de mil integrantes de la CETEG se concentraron cerca de la Diana Cazadora. Después marcharon por la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco, hacia el hotel Hotsson Smart, donde estaban reunidos los delegados del SNTE. Durante el recorrido, los manifestantes bloquearon por completo la circulación vehicular en la zona turística.

Al llegar al hotel, los integrantes de la CETEG se encontraron con una valla humana de docentes del SNTE que les impidió la entrada. En ese punto se registró el primer enfrentamiento, con golpes y empujones.

Minutos después, otro grupo intentó ingresar a los salones del hotel, donde el personal ya había bajado las cortinas metálicas. El segundo enfrentamiento dejó daños en los accesos.

Durante la protesta, algunos manifestantes portaban palos, tubos y piedras. También prendieron fuego a dos playeras blancas con los logotipos de la sección 14 del SNTE y exigieron que el secretario general, Silvano Palacios Salgado, dejara el cargo.

¿Por qué protesta la CETEG en Acapulco?

La secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, dijo que los manifestantes exigen que se publique la convocatoria para renovar la dirigencia de la sección 14 del SNTE. Según la dirigente, el periodo de la actual directiva concluyó el 28 de octubre y la convocatoria sigue pendiente.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que la convocatoria debe emitirse y podemos culminar este proceso de cambio de directiva antes de las elecciones del 2027, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que quieren es postergar su periodo y mantenerse en el poder”, manifestó.

Veleces Morales acusó a Palacios Salgado de buscar permanecer en el cargo hasta después de las elecciones de 2027, bajo el argumento de un acuerdo nacional. Añadió que la CETEG trabaja en una planilla única para participar en el proceso interno y pidió a las autoridades federales que garanticen que los docentes puedan elegir libremente a sus representantes.

Suspenden Congreso Seccional del SNTE en Guerrero

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al hotel para buscar un acercamiento entre ambos grupos. Los enfrentamientos impidieron que la reunión se concretara en ese momento.

Tras los hechos, el Congreso Seccional fue suspendido. Más tarde, representantes de la CETEG y del SNTE dialogaron para evitar que continuaran las agresiones.

Veleces Morales aseguró que la movilización no tenía como propósito generar enfrentamientos y señaló que las próximas acciones serán consultadas con las bases de la CETEG.

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