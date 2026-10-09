¿Dinero, amor o nuevos proyectos? La Güera de las Estrellas comparte sus predicciones para el 10 de octubre

La Güera de las Estrellas, conocida como la psíquica de México, compartió sus horóscopos de octubre de 2026 en Unotv.com, en los que habló sobre nuevas oportunidades laborales, cambios económicos, relaciones amorosas y decisiones personales para los 12 signos del zodiaco.

Durante su participación, también propuso decretos de poder para cada signo, frases que invitó a repetir como parte de una dinámica de manifestación y energía positiva. Además, señaló que lo que las personas construyan y atraigan durante octubre podría replicarse a lo largo de 2027.

¿Qué le depara octubre a cada signo zodiacal?

Estas son las predicciones y los decretos de poder que compartió La Güera de las Estrellas para cada signo:

Aries: Es momento de soltar cargas, aceptar nuevos compromisos y emprender proyectos fuera de la zona de confort. La psíquica anticipó situaciones favorables y recomendó buscar el equilibrio en las relaciones. Su decreto es: “Elijo relaciones donde doy y recibo en equilibrio, suelto y dejo de pelear por tener la razón”

Es momento de soltar cargas, aceptar nuevos compromisos y emprender proyectos fuera de la zona de confort. La psíquica anticipó situaciones favorables y recomendó buscar el equilibrio en las relaciones. Su decreto es: “Elijo relaciones donde doy y recibo en equilibrio, suelto y dejo de pelear por tener la razón” Tauro: Llegarán nuevos proyectos, oportunidades económicas, amor y reconocimiento. Su decreto es: “Mi empleo me da éxito y prosperidad, merezco ganar bien haciendo lo que amo”

Llegarán nuevos proyectos, oportunidades económicas, amor y reconocimiento. Su decreto es: “Mi empleo me da éxito y prosperidad, merezco ganar bien haciendo lo que amo” Géminis: La creatividad y el amor cobrarán fuerza. La recomendación es abrirse a una relación divertida y estable. Su decreto es: “Abro mi corazón a un amor divertido y estable, mi voz crea oportunidades”

La creatividad y el amor cobrarán fuerza. La recomendación es abrirse a una relación divertida y estable. Su decreto es: “Abro mi corazón a un amor divertido y estable, mi voz crea oportunidades” Cáncer: La familia y el hogar tendrán protagonismo, con posibles mudanzas, arreglos y composturas. También será importante establecer límites. Su decreto es: “Mi hogar es mi paz, pongo límites con amor y me quedo con quien me cuida”

La familia y el hogar tendrán protagonismo, con posibles mudanzas, arreglos y composturas. También será importante establecer límites. Su decreto es: “Mi hogar es mi paz, pongo límites con amor y me quedo con quien me cuida” Leo: Será un periodo para resolver documentos, contratos y ventas; sin embargo, la psíquica recomendó tener cuidado con los chismes. Su decreto es: “Mi palabra vale, resuelvo documentos que me hacen brillar”

Será un periodo para resolver documentos, contratos y ventas; sin embargo, la psíquica recomendó tener cuidado con los chismes. Su decreto es: “Mi palabra vale, resuelvo documentos que me hacen brillar” Virgo: La economía podría mejorar y llegarán nuevos proyectos. Su decreto es: “Cobro lo que valgo sin culpa, el dinero llega a mí con orden y facilidad”

La economía podría mejorar y llegarán nuevos proyectos. Su decreto es: “Cobro lo que valgo sin culpa, el dinero llega a mí con orden y facilidad” Libra: La Luna nueva en su signo marcará una etapa de renovación, cambios y mayor atención a las prioridades personales. Su decreto es: “Renazco, soy mi prioridad y me elijo”

La Luna nueva en su signo marcará una etapa de renovación, cambios y mayor atención a las prioridades personales. Su decreto es: “Renazco, soy mi prioridad y me elijo” Escorpio: La intuición será protagonista y descubrir la verdad sobre distintas situaciones podría ayudar a dejar atrás cargas. Su decreto es: “Descubro lo oculto y me libero. Mi intuición me protege”

La intuición será protagonista y descubrir la verdad sobre distintas situaciones podría ayudar a dejar atrás cargas. Su decreto es: “Descubro lo oculto y me libero. Mi intuición me protege” Sagitario: La psíquica anticipó nuevas oportunidades y la salida de situaciones negativas. También invitó a disfrutar y recuperar la inspiración. Su decreto es: “La inspiración resurge en mí y disfruto”

La psíquica anticipó nuevas oportunidades y la salida de situaciones negativas. También invitó a disfrutar y recuperar la inspiración. Su decreto es: “La inspiración resurge en mí y disfruto” Capricornio: La recomendación fue mantenerse alerta ante los chismes y las envidias, especialmente en el trabajo. También podrían presentarse decisiones importantes relacionadas con el empleo y el amor. Su decreto es: “Escucha, me reconocen desde el éxito y recibo el apoyo que merezco”

La recomendación fue mantenerse alerta ante los chismes y las envidias, especialmente en el trabajo. También podrían presentarse decisiones importantes relacionadas con el empleo y el amor. Su decreto es: “Escucha, me reconocen desde el éxito y recibo el apoyo que merezco” Acuario: Se presentarán viajes, movimientos y trámites, además de oportunidades que podrían requerir resolver documentos. Su decreto es: “Abro mis caminos al éxito y todo fluye a mi favor”

Se presentarán viajes, movimientos y trámites, además de oportunidades que podrían requerir resolver documentos. Su decreto es: “Abro mis caminos al éxito y todo fluye a mi favor” Piscis: La predicción apunta a un romance profundo, cambios económicos favorables y apoyo emocional. Su decreto es: “Mis deudas se han transformado en abundancia. Llega el apoyo y el amor a mi vida”

Octubre, un mes para manifestar y renovar energías

Durante la transmisión, La Güera de las Estrellas también habló sobre las lunas de octubre y el periodo de Día de Muertos, que relacionó con la apertura de portales y la posibilidad de renovar energías.

La psíquica invitó a la audiencia a repetir los decretos de otros signos si alguna de sus frases les resultaba significativa, independientemente de su signo zodiacal.

Además, recomendó agradecer, manifestar y dejar atrás aquello que ya no sirve, incluso mediante una limpieza de objetos personales para renovar el ambiente.

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