“Será Viral”: Operativo enjambre, ¿cómo extirpar a los presidentes municipales corruptos?

El Operativo Enjambre ha derivado en investigaciones contra presidentes municipales y funcionarios por presuntos vínculos con organizaciones criminales. El recuento proporcionado señala 14 alcaldes en funciones detenidos y más de un centenar de personas detenidas como parte de la operación.

En el programa “Será Viral“, Alberto Guerrero, especialista en políticas de seguridad, y Armando Vargas, de México Evalúa y profesor de la UNAM, analizan la infiltración criminal en los gobiernos locales y las fallas institucionales que permiten posibles nexos entre autoridades y delincuencia organizada.

La discusión aborda los factores que pueden facilitar estas relaciones, como el financiamiento de campañas, las amenazas, la corrupción, la debilidad institucional y el control territorial. También plantea qué filtros fallaron para permitir que personas investigadas por posibles vínculos criminales llegaran a ocupar cargos públicos y qué medidas se necesitan para combatir la corrupción desde los municipios.

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