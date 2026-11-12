Plan Maestro: supervisan caminos artesanales de la Montaña Alta y Baja de Guerrero

El Plan Maestro contempla acciones para 4 municipios. Foto: @SEGOB_mx

Los Gobiernos federal y de Guerrero supervisaron la construcción de caminos artesanales en la Montaña Alta y Baja, como parte del Plan Maestro impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca mejorar las condiciones de vida y facilitar el traslado de las familias de la región.

El recorrido se realizó en Mexcaltepec II, municipio de Chilapa, con la participación de autoridades federales, estatales y comunitarias. Las obras forman parte de una estrategia que contempla acciones de infraestructura, salud, educación y desarrollo social en 19 comunidades de la entidad.

¿Qué comunidades de Guerrero contempla el Plan Maestro?

El Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, contempla acciones en 19 comunidades de cuatro municipios: El Plan Maestro contempla acciones para 4 municipios. Foto: @SEGOB_mx

Atlixtac

Chilapa

Olinalá

Zapotitlán Tablas

La estrategia busca mejorar el acceso a servicios y apoyos gubernamentales, además de generar condiciones para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios.

Durante la supervisión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, destacó la importancia de construir obras que respondan a las necesidades de la población.

“No hay obra pequeña, sobre todo cuando tiene un impacto en la vida de los habitantes de una comunidad, como queremos que tenga este camino artesanal”, afirmó.

#SEGOBInforma 📢

Supervisan caminos artesanales de la Montaña Alta y Baja de #Guerrero; avanza Plan Maestro para mejorar las condiciones de las familias



Comunicado: 📄 https://t.co/8cMPcFZYgL#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/KONH3g2RtY — Gobernación (@SEGOB_mx) November 11, 2026

¿Qué apoyos incluye el Plan Maestro para Guerrero?

Además de los caminos artesanales, el programa contempla acciones en distintas áreas:

Salud, educación y alimentación para las familias.

Vivienda e infraestructura comunitaria.

Becas y programas sociales para estudiantes y habitantes.

Capacitación y asistencia técnica para actividades del campo.

Electrificación y conectividad en las comunidades.

Desarrollo productivo para fortalecer las actividades locales.

Como parte de la jornada en Mexcaltepec II, también se realizó una Feria de Servicios y un Tianguis del Bienestar, donde se entregaron gratuitamente artículos nuevos de primera necesidad.

Autoridades federales y estatales recorren obras en Chilapa

En la supervisión participaron la gobernadora Evelyn Salgado y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Rodríguez Díaz de León, junto con Arturo Medina.

También asistieron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y autoridades comunitarias.

Medina agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional a los habitantes de la Montaña de Guerrero.

Los Gobiernos federal y estatal señalaron que mantendrán el trabajo conjunto para reducir rezagos, acercar servicios y atender las necesidades de las comunidades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.