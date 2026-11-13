Desaparece hijo del fallecido periodista Víctor Wences

Guerrero emite ficha de búsqueda por Víctor Hugo Wences Foto: CEBP

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de Guerrero emitió una ficha para localizar a Víctor Hugo Wences Barragán, de 30 años, originario de Chilpancingo, quien permanece desaparecido desde el pasado 20 de octubre, cuando fue visto por última vez en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quién es Víctor Hugo?

El joven es hijo del periodista Víctor Wences Martínez, quien fue director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero (Radio UAGro) y falleció el 23 de julio de 2025.

¿Cómo identificar a Víctor Hugo Wences Barragán?

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida la noche de este jueves, Víctor Hugo tiene las siguientes características físicas:

Edad: 30 años

Lugar de origen: Chilpancingo, Guerrero

Tez: clara

Complexión: delgada

Ojos: oscuros

Estatura: 1.60 metros

Señas particulares: usa lentes y tiene barba cerrada

La dependencia también indicó que el joven presenta problemas de salud mental, por lo que solicitó a la población compartir cualquier dato que pueda contribuir a establecer su paradero.

¿Dónde reportar información sobre su paradero?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita localizar a Víctor Hugo Wences Barragán.

La ficha difundida por la dependencia incluye números telefónicos para recibir reportes sobre su posible ubicación.

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