Protesta de comuneros y viveristas de Acapulco afecta circulación en la Autopista del Sol

Manifestantes toman caseta de La Venta en guerrero. Foto: Celeste Hernández

Viveristas y comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, bloquearon durante más de una hora la circulación en la caseta de cobro de La Venta, sobre la Autopista del Sol, para exigir el pago de adeudos y mayores apoyos al campo.

Cerca de las 10:00 horas, los manifestantes atravesaron camionetas de carga sobre la vialidad para impedir el paso de automovilistas en ambos sentidos. Advirtieron que mantendrían el bloqueo de manera indefinida hasta recibir una respuesta de las autoridades.

Viveristas reclaman adeudos de dos años y medio al Gobierno de Guerrero

Jenny Sánchez Rodríguez, asesora jurídica y representante de la empresa de los viveristas de Acapulco, señaló que la protesta se debe a la falta de pago del Gobierno de Guerrero desde hace dos años y medio, situación que, aseguró, mantiene en crisis económica a los trabajadores y sus familias. No precisó el monto del adeudo.

Explicó que los viveristas prestan servicios al Gobierno estatal para el mantenimiento de camellones centrales y áreas verdes en el bulevar Vicente Guerrero, Barra Vieja y el bulevar de Las Naciones.

La representante también pidió la intervención del Gobierno Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el manejo de los recursos públicos en Guerrero.

Comuneros denuncian irregularidades y abandono del campo

Por otra parte, los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades en la reciente elección interna de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Entre ellas, señalaron la supuesta coacción del voto a adultos mayores y la exclusión de planillas opositoras.

Efraín Dorantes Vélez, excomisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, denunció el abandono del sector agrario y afirmó que la sequía provocó la pérdida de cosechas del ciclo primavera-verano.

Ante esta situación, señaló que las comunidades necesitan herramientas y equipos para recuperar la producción. También reclamó una distribución desigual de los apoyos sociales en las zonas rurales.

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