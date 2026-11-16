Esto sucede a unos días de la final de Miss Universo 2026. Foto: AFP | Archivo

La cuenta oficial de Miss Universo en Instagram dejó de seguir a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, exreinas mexicanas del certamen. El movimiento, que ya ha sido señalado y dado de qué hablar en redes sociales, habría ocurrido entre el 14 y el 15 de noviembre.

Lo anterior, ocurre a solo nueve días de la final de Miss Universo 2026, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico, donde María Guadalupe Vargas Naranjo buscará llevarse la corona como representante de México.

Fátima Bosch, actual Miss Universo, es la única ganadora mexicana a la que el perfil oficial del concurso continúa siguiendo.

Lupita Jones reacciona ante el movimiento de Miss Universo en Instagram

Aunque al momento la organización no ha explicado qué es lo que ha sucedido, usuarios en redes sociales han destacado que este movimiento está enfocado únicamente en las tres exmiss Universo mexicanas.

Después de esto, en su cuenta de Instagram, Lupita Jones compartió una fotografía en la que aparece junto a Ximena Navarrete y Andrea Meza, durante este sábado.

“La historia no se puede borrar”, se lee en la publicación en la que las otras dos exreinas de belleza están etiquetadas.

Mexicanas que han conquistado Miss Universo

Tras la victoria de Fátima Bosch, México suma cuatro títulos universales, obtenidos en 1991, 2010, 2021 y 2025, triunfos que han reforzado la presencia del país en la competencia y han impulsado a nuevas generaciones de aspirantes.

Lupita Jones, Miss Universo 1991: originaria de Mexicali, Baja California, fue la primera mexicana en ganar, coronada el 17 de mayo de 1991 en Las Vegas. Su victoria marcó un antes y un después para México, pues rompió una barrera histórica al demostrar que las representantes nacionales tenían el potencial para competir al mismo nivel que cualquier país.

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010: 19 años después, México volvió a brillar en el escenario mundial gracias a Ximena Navarrete, originaria de Guadalajara, Jalisco, quien ganó Miss Universo el 23 de agosto de 2010, también en Las Vegas.

Andrea Meza, Miss Universo 2020 (coronada en 2021): originaria de Chihuahua, ganó en la edición correspondiente a 2020, cuya final se realizó el 16 de mayo de 2021 en Florida, debido a los aplazamientos por la pandemia.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025: nacida el 19 de mayo del 2000, en Teapa, Tabasco, destaca por su carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en Universidad Iberoamericana. Además, estudió en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán (Italia), así como en el Lyndon Institute de Lyndon, Vermont (Estados Unidos).

María Vargas representará a México en Miss Universo 2026

María Vargas, reina de belleza originaria de Zapopan, Jalisco, representará a nuestro país en Miss Universo 2026 donde buscará convertirse en la quinta mexicana en obtener la corona.

Con 28 años, la ganadora de Miss Universo México 2026 estudió Negocios Internacionales en Cucea y desarrolló una empresa de productos elaborados en Jalisco.

También habla inglés y, como parte de su preparación, tomó clases de pasarela, oratoria, meditación, ejercicios mentales y manejo de las emociones.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La edición 75 de Miss Universo se realizará el próximo martes 24 de noviembre en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. El evento se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelo y está previsto que la transmisión del evento arranque en punto de las 18:00 horas.

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