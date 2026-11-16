Los oficiales no corren peligro. Foto: AFP

Un tiroteo dentro de un complejo de apartamentos ubicado en el Bronx, Nueva York, en Estados Unidos, dejó dos policías heridos de bala y una persona muerta.

De acuerdo con el Departamento de Policía (NYPD), los oficiales no corren peligro, mientras que el fallecido sería el agresor, quien se habría disparado a sí mismo; fue hallado muerto tras atrincherarse en un apartamento del enorme complejo Co-op City.

Tiroteo en el Bronx: dos agentes heridos y atacante muerto

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que los dos lesionados pertenecen al Departamento de Seguridad Pública de Co-op City, una empresa de seguridad privada encargada de vigilar el complejo habitacional.

Ambos agentes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En un primer reporte, las autoridades habían informado que tres personas resultaron heridas. Sin embargo, posteriormente corrigieron la cifra y confirmaron que fueron dos agentes los lesionados.

El tiroteo ocurrió en uno de los edificios de gran altura del complejo. Tras los disparos, las autoridades acudieron al lugar y comenzaron a evacuar algunas áreas.

BRONX SHOOTING UPDATE: The suspect in the Bronx shooting was found dead from a self-inflicted gunshot wound. The two officers and one civilian who were shot are expected to survive. pic.twitter.com/maOBMvi8ZW — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 16, 2026

¿Qué es Co-op City, el complejo donde ocurrió el tiroteo?

Co-op City es uno de los grandes complejos residenciales del Bronx. Fue construido durante las décadas de 1960 y 1970 como una opción de vivienda para familias de clase media.

Entre sus principales características destacan:

Más de 15 mil 300 apartamentos cooperativos .

. Una población aproximada de 50 mil residentes .

. Edificios de gran altura y casas adosadas.

El complejo cuenta con su propio departamento de seguridad pública, cuyos agentes fueron víctimas del ataque.

Tras los hechos, los operadores del servicio de emergencias del complejo señalaron que no tenían información disponible. Por su parte, la administración del inmueble remitió las consultas al Departamento de Policía de Nueva York.

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