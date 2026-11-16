¿Ya se normalizaron los vuelos en EE. UU.?. Foto: AFP

Pasillos llenos, largas filas y pasajeros durmiendo en el suelo. Así se vivió el caos en distintos aeropuertos de Estados Unidos, luego de una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo.

Después de tres días de afectaciones, el tráfico aéreo comenzó a normalizarse. Sin embargo, este lunes 16 de noviembre todavía se reportaban cancelaciones y retrasos.

Por la mañana, el sitio de seguimiento aéreo FlightAware registró 320 vuelos cancelados. El secretario de Transporte, Sean Duffy, estimó que las operaciones podrían recuperar la normalidad al finalizar el día.

¿Qué pasó en los aeropuertos para que se registraran tantos retrasos?

La interrupción comenzó el viernes y obligó a suspender los despegues en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas.

El problema provocó afectaciones en aeropuertos de todo el país. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18 mil vuelos, mientras que miles más registraron retrasos.

El Gobierno estadounidense advirtió que las consecuencias de la falla podían prolongarse hasta este lunes, debido a las alteraciones acumuladas en las operaciones aéreas.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con el secretario de Transporte, Sean Duffy, la falla ocurrió durante los trabajos para sustituir un antiguo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad.

La actualización provocó problemas en las comunicaciones con las aeronaves y en las señales de radar, lo que obligó a suspender temporalmente los despegues por motivos de seguridad.

¿Cuándo se normalizarán los vuelos?

La recuperación del tráfico aéreo sería gradual. Aunque las operaciones comenzaron a restablecerse, este lunes todavía se reportaban cancelaciones y retrasos.

Sean Duffy estimó que los vuelos podrían volver a la normalidad al finalizar el día. No obstante, los pasajeros debían consultar el estado de sus viajes directamente con las aerolíneas antes de acudir a los aeropuertos.

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