Tulancingo recibirá a deportistas de distintas generaciones en el torneo “Euforia Revolución”

Se organizará torneo “Euforia Revolución” en Tulancingo. Foto: Gobierno de Hidalgo

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, será sede de “Euforia Revolución”, un encuentro de turismo deportivo que reunirá a niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores de distintas regiones del país, del 20 al 22 de noviembre de 2026, durante el fin de semana largo con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Torneo “Euforia Revolución” en Tulancingo

El torneo contempla competencias en tres disciplinas: voleibol, cachibol y futbol 7. En voleibol, participarán equipos de las categorías Infantil Menor, Infantil Mayor, Juvenil Menor y Libre, mientras que el futbol 7 y el cachibol convocarán a mujeres adultas y mayores. Además de la actividad deportiva, el encuentro busca atraer visitantes y generar movimiento en los servicios turísticos del municipio.

Ubicado a menos de dos horas de la Ciudad de México, Tulancingo cuenta con atractivos históricos y culturales que pueden formar parte de la visita, entre ellos la Catedral Metropolitana de Tulancingo, el jardín La Floresta, la zona arqueológica de Huapalcalco y el Museo de El Santo.

“Euforia Revolución”, organizado por el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD) y el Gobierno Municipal de Tulancingo de Bravo, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Secretaría de Turismo de Hidalgo, como parte de las acciones para impulsar la actividad deportiva como un motivo de viaje y una oportunidad para fortalecer las economías locales.

La experiencia para las competidoras y sus acompañantes también incluye la gastronomía de la región. Entre sus propuestas destaca el tradicional “Guajolote”, una torta rellena de enchiladas que forma parte de la identidad culinaria de Tulancingo y es uno de los antojitos más representativos del municipio.

Alianzas con establecimientos de Tulancingo durante la competencia

Como parte de la organización, se han buscado alianzas con establecimientos locales para ofrecer descuentos en hospedaje y paquetes especiales en cafeterías y restaurantes, con el propósito de facilitar la estancia de las participantes y sus acompañantes, así como favorecer el consumo en los negocios de la localidad.

En conferencia de prensa, Lorena García Cázares, presidenta municipal de Tulancingo, destacó que estos eventos promueven el bienestar y la salud de la población.

“Cuando hay un deportista llega la parte sana, la parte sana que necesita un pueblo, la parte sana que necesita un país dentro de la juventud, dentro de la niñez. Por eso mismo estamos muy contentos de que hayan visto a Tulancingo para este gran evento Euforia Revolución 2026“, detalló.

Al respecto, José Luis Sosa Limón, Presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, enfatizó que el objetivo de estos eventos es promover el atractivo turístico de destinos como Tulancingo y promover el desarrollo de las mujeres.

“Es un trabajo de mujeres para mujeres. ‘Euforia’ es un movimiento que ha venido acompañando a COMETUD, a la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, buscando estos espacios en donde las mujeres se sientan seguras, en donde las mujeres tengan un espacio en donde puedan platicar, puedan disfrutar de actividades deportivas“, explicó.

Tulancingo, el gran epicentro del turismo deportivo femenil

Por su parte, Michell Cerón y De Tovar, director general de Productos Turísticos y Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, aseguró que “Euforia Revolución” va permitir que Tulancingo se convierta en el gran epicentro del turismo deportivo femenil.

En representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, el director general de Gestión Social de Destinos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Javier Ávila Pedraza, resaltó la importancia del turismo deportivo.

“¿Por qué es importante el tema del turismo deportivo? A nivel global, por ejemplo, representa el 10% del gasto del turismo global, eso es un dato muy relevante. El 17.5% del crecimiento entre 2023 y 2030, eso te habla de un crecimiento cada vez más intenso del turismo deportivo“, detalló.

Mujeres que cambian el juego: el deporte también es conocimiento

Como parte de las actividades complementarias, el Movimiento Euforia realizará el conversatorio “Mujeres que cambian el juego”, una iniciativa que refleja su compromiso con la promoción del deporte femenil y la generación de oportunidades para niñas, adolescentes, mujeres adultas y mayores. Su realización dentro de este encuentro deportivo busca ampliar la experiencia de las participantes más allá de la competencia, mediante el intercambio de conocimientos, el reconocimiento de liderazgos femeninos y la construcción de redes de apoyo.

Gracias a la colaboración con CIDDEI A.C., el conversatorio contará con tres invitadas: Arumy Carrión Hernández, ciclista de alto rendimiento y representante de México en competencias internacionales, quien compartirá su experiencia sobre disciplina y los desafíos del deporte competitivo; Ericka Valeria Soto Hernández, presidenta del Club Rinobiker’s, quien abordará el liderazgo femenino, la formación de atletas y la gestión deportiva; y María de los Ángeles Jarillo Fuentes, licenciada en Terapia Física, quien aportará conocimientos sobre prevención de lesiones, rehabilitación y cuidado de la salud de las deportistas.

El conversatorio se realizará el sábado 21 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas, en la Unidad Deportiva Javier Rojo Gómez, con convocatoria a las participantes a las 18:30 horas.

Fechas por disciplina:

Cachibol: 20, 21 y 22 de noviembre

Futbol 7: 21 y 22 de noviembre

Voleibol: 21 y 22 de noviembre

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