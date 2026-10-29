Fuertes imágenes: alumna de secundaria sufre quemaduras tras incendiarse su disfraz de catrina en Hidalgo

Se incendia disfraz de catrina de alumna y la hospitalizan.Foto:Cuartoscuro/Archivo

Una estudiante de la secundaria Teodomiro Manzano, ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, resultó lesionada luego de que su disfraz de catrina se incendiara durante una actividad escolar por el Día de Muertos, el miércoles 28 de octubre. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó el incidente y anunció una revisión de las circunstancias para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

‼️ALUMNA SUFRE QUEMADURAS TRAS INCENDIARSE SU DISFRAZ‼️



Durante la celebración del Día de Muertos de la secundaria Teodomiro Manzano en Huasca, una estudiante identificada como Zayra, sufrió quemaduras severas al incendiarse el vestido de catrina que llevaba puesto, el cual… pic.twitter.com/Slq0PUVKhL — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) October 29, 2026

De acuerdo con reportes sobre el accidente, la alumna llevaba un atuendo confeccionado con hojas utilizadas para envolver tamales cuando las llamas alcanzaron su vestuario de catrina durante el festival. Un video difundido en redes sociales muestra los momentos en que adultos presentes en la escuela intentan auxiliarla para apagar el fuego.

En su tarjeta informativa, fechada el 28 de octubre, la SEPH señaló que su prioridad es la atención y recuperación de la estudiante, además de brindar acompañamiento a su familia, con la que mantiene comunicación.

La dependencia no detalló en el comunicado la gravedad de las lesiones ni las causas precisas que originaron el incendio. No obstante, la menor fue hospitalizada y su estado de salud es delicado.

¿Qué se ve en el video del accidente en la secundaria?

En la grabación que circula en redes sociales, como en la cuenta de X de Vigía Hidalgo, se observa a varios estudiantes participar en una actividad alusiva al Día de Muertos. La alumna se encuentra en el escenario donde se desarrolla el evento cuando su vestuario comienza a incendiarse y las llamas se extienden rápidamente por el material del que está elaborado.

Ante la emergencia, la estudiante se aleja del escenario mientras varias personas se acercan para intentar ayudarla. En medio de la confusión, adultos buscan apagar el fuego con prendas de vestir.

Las imágenes muestran que las llamas continúan sobre el disfraz durante varios momentos, hasta que una persona utiliza agua y consigue sofocarlas.

El incidente generó preocupación por los riesgos asociados con el uso de materiales inflamables en vestuarios y la presencia de fuego durante actividades escolares.

SEP Hidalgo indica que el uso de fuego en escuelas está prohibido y abre investigación

En su posicionamiento oficial, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo recordó que los planteles cuentan con lineamientos de protección civil y mecanismos de actuación para atender emergencias. Entre las disposiciones que destacó se encuentra la prohibición de utilizar fuego durante las actividades escolares.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informa: pic.twitter.com/e1E6MA1tO4 — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) October 29, 2026

La dependencia también indicó que, desde que tuvo conocimiento del incidente, las autoridades educativas emprendieron acciones de seguimiento en coordinación con las instancias competentes.

Además, anunció que revisará puntualmente las condiciones en las que ocurrió el accidente para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y reforzar las medidas de prevención y seguridad en los centros educativos.

La SEPH subrayó que la protección, el bienestar y la integridad de niñas, niños y adolescentes deben ser una prioridad. Por ello, señaló que el trabajo preventivo en las escuelas incluye capacitación, actualización y coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública, directivos, docentes y comunidades escolares.

Mientras tanto, la Secretaría afirmó que mantendrá el acompañamiento a la estudiante y su familia durante el proceso de atención y recuperación.

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