Accidente en mina de San Juan, en Pachuca, deja dos trabajadores muertos

Trabajadores habrían quedado sepultados en accidente. Foto: cuartoscuro/Ilustrativa

Dos trabajadores murieron tras quedar sepultados por material desprendido de dos tolvas al interior de la mina San Juan, ubicada en la hacienda de Loreto en Pachuca, Hidalgo. Las víctimas fueron identificadas con las iniciales A. J. C. H., de 25 años, y R. A. H., de 45 años.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Después de varias horas de labores, los rescatistas recuperaron los cuerpos de ambos mineros, mientras personal ministerial inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

#Hidalgo. Dos trabajadores, partieron la vida en la mina de #Loreto en #Pachuca.

De acuerdo con las autoridades, los trabajadores quedaron atrapados en el material que descargaban dos tolvas 🕊️



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Cómo ocurrió el accidente en la mina de Pachuca?

La emergencia fue reportada mediante una llamada a la Policía Municipal, luego de que los trabajadores quedaran atrapados por material que se desprendió de dos tolvas mientras realizaban labores dentro del yacimiento.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate.

Tras varias horas de trabajo, los cuerpos de los dos trabajadores fueron recuperados entre el material que los sepultó.

Peritos investigan las causas del accidente minero

Peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades deberán determinar las causas del accidente ocurrido al interior de la mina San Juan, en Pachuca, Hidalgo.

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