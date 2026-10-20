¿Cuáles son los estados más flojos de México? Zacatecas encabeza el ranking 2026

Zacatecas encabeza el ranking. Foto: Cuartoscuro

Resulta paradójico que mientras más del 52% de la población trabajadora labora entre 40 a 48 horas a la semana, algunas personas se consideren algo o mucho flojos: Zacatecas encabeza la lista de los estados más flojos, seguida por Guanajuato y Yucatán, mientras Chiapas registra el porcentaje más bajo, según el Ranking del Carácter Mexicano 2026 de TResearch y Consulta Mitofsky.

Pero la flojera también tiene matices: a nivel nacional, 10% de las personas se identifica como mucho o algo floja, y entre los jóvenes de 18 a 29 años la proporción sube a 21%. Eso sí, el estudio mide cómo se describe la propia población, no qué tan productiva es ni cuánto trabaja.

¿Cuáles son los estados más flojos de México?

De acuerdo con el Ranking del Carácter Mexicano 2026, donde se entrevistó a más de 14 mil 760 entrevistas válidas en las 32 entidades del país, Zacatecas ocupa el primer lugar. Acá los 5 primeros estados que se consideran más flojos:

Zacatecas: 18%

Guanajuato:16%

Yucatán: 16%

Oaxaca:15%

Sonora: 14%.

El promedio nacional es de 10%, por lo que Zacatecas se encuentra ocho puntos porcentuales por encima.

La lista no significa que sus habitantes trabajen menos que los de otras entidades. El indicador registra qué tantas personas se describen a sí mismas como mucho o algo flojas.

Imagen generada por IA

Los estados menos flojos de México: Chiapas ocupa el último lugar

En el otro extremo aparecen las entidades donde menos personas se consideran mucho o algo flojas. Acá las cinco primeras:

Chiapas: 3%

3% Colima: 4%

4% Durango: 5%

5% Baja California Sur: 5%

5% Guerrero: 5%

Entre Zacatecas y Chiapas hay una diferencia de 15 puntos porcentuales. Es la distancia entre las dos entidades que ocupan los extremos de esta medición.

Los jóvenes son quienes más se consideran flojos

Si hay un dato que sobresale en el ranking es el relacionado con la edad.

Entre las personas de 18 a 29 años, 21% se considera mucho o algo flojo. En cambio, el porcentaje baja a 8% entre quienes tienen de 30 a 49 años y también a 8% entre las personas de 50 años o más.

La diferencia entre los jóvenes y los dos grupos de mayor edad es de 13 puntos porcentuales.

Por sexo, 11% de los hombres se considera mucho o algo flojo, frente a 9% de las mujeres.

La escolaridad también muestra una diferencia: el indicador alcanza 11% entre quienes no tienen estudios universitarios y 7% entre quienes cuentan con universidad.

Estos datos describen cómo se perciben los distintos grupos. No demuestran que los jóvenes trabajen menos ni que tener estudios universitarios vuelva a una persona más productiva.

¿Cómo se hizo el ranking de los estados más flojos?

El estudio de TResearch y Consulta Mitofsky parte de una pregunta directa: “¿Qué tan flojo se considera usted?”.

Las personas podían responder mucho, algo, poco o nada. Para elaborar la clasificación, se sumaron las respuestas “mucho” y “algo”.

La encuesta reunió 14 mil 760 entrevistas válidas en las 32 entidades del país, realizadas entre abril y octubre de 2026.

El ranking debe leerse como una fotografía de la percepción que tienen las personas sobre sí mismas, no como una evaluación objetiva de su esfuerzo, sus hábitos laborales o su productividad.

La percepción frente a las horas trabajadas

Si bien en esta encuesta se les preguntó a los interrogados ¿Qué tan flojo se considera usted?, cabe resaltar que esos datos contrastan con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la cual arroja que el 52.5% de la población ocupada laboralmente trabaja entre 40 y 48 horas semanales, frente al 46% registrado en 2020.

Finalmente un 22.2% excede el límite legal laborando más de 48 horas a la semana.

No hay que olvidar que en 2026 México se clasificó como el tercer país con más estrés laboral de entre 18 países analizados por AXA e Ipsos. Esto quiere decir que 62% de los trabajadores vive estrés de moderado a severo. El IMSS señaló que estos niveles superan a los de países como China y Estados Unidos.

Como ya se apuntó, la percepción de las personas por considerarse flojos contrasta con los datos oficiales y los contabilizados por el Inegi. Y tú, ¿te consideras flojo?

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