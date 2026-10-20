Gusano barrenador en humanos: México registra un aumento a 663 casos y ocho defunciones en 2026

Siguen en aumento los casos de gusano barrenador en México. Foto: Reuters



Los casos de gusano barrenador en humanos aumentaron en México. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó 663 casos y ocho defunciones en 2026, de acuerdo con los datos correspondientes a la semana epidemiológica (SE) 40.

Según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Sistema Único de Información, durante la semana epidemiológica 40 se registraron 23 casos más de miasis por Cochliomyia hominivorax en humanos, en comparación con la semana epidemiológica 39.

Por otra parte, México acumula 780 casos de miasis humana por gusano barrenador entre 2025 y 2026, de acuerdo con los registros disponibles.

Asimismo, el reporte correspondiente a la SE 40 contabiliza ocho defunciones distribuidas en las siguientes entidades:

Oaxaca: 2 defunciones

2 defunciones Veracruz: 2 defunciones

2 defunciones Nayarit: 1 defunción

1 defunción Puebla: 1 defunción

1 defunción Querétaro: 1 defunción

1 defunción Yucatán: 1 defunción

¿Cuántos casos de gusano barrenador en humanos hay en México en 2026?

De acuerdo con el informe de casos activos correspondiente a la semana epidemiológica 40, del 4 al 10 de octubre de 2026, estos son los registros por entidad federativa:

Aguascalientes: 3 casos

3 casos Campeche: 11 casos

11 casos Chiapas: 81 casos

81 casos Ciudad de México: 11 casos

11 casos Coahuila: 7 casos

7 casos Colima: 5 casos

5 casos Durango: 2 casos

2 casos Guanajuato: 16 casos

16 casos Guerrero: 41 casos

41 casos Hidalgo: 29 casos

29 casos Jalisco: 9 casos

9 casos Estado de México: 15 casos

15 casos Michoacán: 5 casos

5 casos Morelos: 8 casos

8 casos Nayarit: 5 casos

5 casos Nuevo León: 4 casos

4 casos Oaxaca: 66 casos

66 casos Puebla: 74 casos

74 casos Querétaro: 8 casos

8 casos Quintana Roo: 25 casos

25 casos San Luis Potosí: 39 casos

39 casos Sinaloa: 2 casos

2 casos Tabasco: 12 casos

12 casos Tamaulipas: 4 casos

4 casos Tlaxcala: 3 casos

3 casos Veracruz: 124 casos

124 casos Yucatán: 44 casos

44 casos Zacatecas: 10 casos

Las cifras muestran que Veracruz es la entidad con más casos de gusano barrenador en humanos, con 124, lo que representa el 18.7% del total de 663 casos reportados. Le siguen Chiapas, con 81, y Puebla, con 74.

En contraste, las entidades con menos casos son Durango y Sinaloa, con dos cada una, así como Aguascalientes y Tlaxcala, con tres casos por entidad.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Esta especie parasitaria provoca una enfermedad conocida como miasis, de acuerdo con información de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cómo es la mosca del gusano barrenador?

La mosca Cochliomyia hominivorax fue descrita por primera vez en 1858 por el médico francés Charles Coquerel.

Mide entre 8 y 10 milímetros (mm) y tiene un cuerpo azul acerado con reflejos verdosos y ojos rojizos. Además, presenta tres bandas negras en el tórax y un abdomen redondeado y velludo.

A diferencia de otras especies del mismo género, esta mosca no se alimenta de tejido muerto, sino que necesita carne viva para sobrevivir, explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

¿Qué hacer si hallas una larva de esta mosca?

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) establece recomendaciones para prevenir y atender posibles casos de gusano barrenador, de acuerdo con el sector involucrado.

Para ganaderos:

Revisar diariamente al ganado, sobre todo si presenta heridas

Aplicar productos larvicidas ante cualquier lesión sospechosa

Notificar de inmediato al Senasica si se detectan signos de miasis

Para veterinarios:

Tratar inmediatamente cualquier herida sospechosa

Notificar cualquier posible caso a las autoridades sanitarias

Supervisar a las especies vulnerables

Para transportistas:

Revisar la salud del ganado antes de trasladarlo

Asegurarse de que los animales hayan recibido baños larvicidas

Cumplir con las inspecciones sanitarias oficiales

En caso de sospecha:

Contactar sin demora a los servicios veterinarios oficiales

No intentar retirar las larvas por cuenta propia

Aislar a los animales afectados para evitar la propagación

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