Tras detectar gasolina a más de 30 pesos por litro, Profeco advierte vigilancia a gasolineras

Profeco detectó aumentos injustificados en gasolina. Foto: Cuartoscuro

La gasolina Premium ya supera los 30 pesos por litro en algunas estaciones del país, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que mantendrá visitas de vigilancia para detectar estos precios.

Aunque este combustible no está incluido en el acuerdo nacional sobre el precio de las gasolinas, el Gobierno federal sostuvo que los aumentos no se justifican y advirtió que exhibirá a las estaciones que incurran en estas prácticas.

Profeco detecta ganancias de hasta 5 pesos por litro de gasolina Premium

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, informó que algunas gasolineras venden la gasolina Premium por arriba de los 30 pesos por litro, pese a que los distribuidores la compran en alrededor de 25 pesos.

“En este caso presentamos una estación que está vendiendo casi en 30 pesos litro, es decir, el gasolinero está ganando cinco pesos por litro”, señaló durante una intervención en actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario también recordó que este combustible recibe un estímulo fiscal, cuyo objetivo, dijo, es beneficiar a los consumidores y no aumentar las ganancias de los empresarios gasolineros.

Profeco continuará con visitas a estaciones de servicio

Escalante Ruiz adelantó que la dependencia continuará con las revisiones durante los próximos días y semanas para identificar las estaciones que venden la gasolina Premium a precios elevados.

“Vamos a continuar con estas visitas a lo largo de los siguientes días y de las siguientes semanas”, afirmó.

La Profeco busca evidenciar a los establecimientos que mantienen estos precios, mientras el Gobierno federal insiste en que el estímulo fiscal debe beneficiar a los consumidores.

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