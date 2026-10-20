Leonel Godoy denunciará a Grecia Quiroz y pide investigar al hermano de Carlos Manzo

Leonel Godoy denunciará a Grecia Quiroz. Foto: Charbell Lucio/Cuartoscuro

El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, anunció que después del 6 de junio presentará una denuncia penal o una demanda civil contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, por los señalamientos que lo vincularon con el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

Además, informó que solicitará a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena investigar a Juan Manzo Rodríguez, hermano del exalcalde, por su participación en las acusaciones contra él y el senador Raúl Morón Orozco, a quienes señalaron como presuntos autores intelectuales del homicidio.

Godoy anuncia acciones legales contra Grecia Quiroz

El legislador explicó que no puede presentar una queja contra Quiroz ante los órganos internos de Morena porque ella no es militante del partido. Por ello, adelantó que recurrirá a otras instancias legales, aunque todavía no decide si procederá por la vía penal o civil.

Godoy sostuvo que esperará a que pase el 6 de junio para presentar la acción correspondiente. También acusó a la alcaldesa de utilizar políticamente el asesinato de Carlos Manzo.

“Voy a presentar denuncia penal o demanda civil, todavía no resuelvo cuál de las dos, después de la elección, después del 6 de junio”, declaró.

El diputado agregó que, a su juicio, los señalamientos relacionados con el homicidio se han utilizado con fines electorales.

Pide a Morena investigar a Juan Manzo Rodríguez

Godoy también anunció que solicitará formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que investigue a Juan Manzo Rodríguez y determine si existen responsabilidades por las acusaciones contra él y otros integrantes del partido.

El legislador afirmó que el hermano del exalcalde fue uno de los primeros en señalarlo públicamente, junto con el senador Raúl Morón Orozco, como presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

En su declaración, pidió que se investiguen los hechos y que las autoridades competentes determinen si existen responsabilidades administrativas o penales.

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realice una investigación de oficio, porque tiene atribuciones de acuerdo a nuestro estatuto para realizar esa investigación y que se castigue a los responsables”, expresó.

Godoy sostuvo que las acusaciones afectaron su imagen y la de Morón durante el proceso interno de Morena para elegir a su coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía.

Fiscalía atribuye el asesinato a una represalia del crimen organizado

Las declaraciones del diputado se producen después de que, según la información referida en el caso, la Fiscalía General del Estado de Michoacán concluyera que el asesinato de Carlos Manzo estuvo relacionado con una represalia del crimen organizado por los operativos de seguridad que coordinaba cuando era alcalde de Uruapan.

Godoy insistió en que los señalamientos en su contra y contra Morón tuvieron consecuencias en el proceso interno de Morena, que concluyó con la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía.

Hasta la información proporcionada, Godoy anunció las acciones legales que pretende emprender, pero no precisó si presentará una denuncia penal o una demanda civil. Las acusaciones que menciona forman parte de las declaraciones de los involucrados y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.

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