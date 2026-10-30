Reconoce Sheinbaum crecimiento industrial de Hidalgo y su capacidad de atracción de inversiones

Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca. Foto: Especial

Desde el Parque Industrial Platah, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Julio Menchaca Salazar encabezaron la inauguración del primer Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre y de la primera etapa de Laboratorios Carnot, en el marco de la decimoséptima visita de la mandataria federal a Hidalgo.

Sheinbaum destaca inversión y desarrollo con bienestar

Durante el encuentro, Claudia Sheinbaum destacó que el desarrollo económico debe acompañarse de bienestar y distribución de la riqueza, bajo una visión sustentable.

“Nosotros tenemos una visión del desarrollo económico. Es una visión de desarrollo sustentable. Es decir, que no sólo se trata de crecimiento; no puede haber crecimiento sin bienestar, sin distribución de la riqueza. Nosotros creemos en la inversión de arriba y también la inversión desde abajo. La cual nos permite mayor bienestar”, manifestó la presidenta.

Asimismo, señaló que el incremento al salario mínimo desde 2018 ha fortalecido el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Añadió que la ampliación del acceso a la educación media superior y superior ha contribuido a formar personal cada vez más especializado, una de las fortalezas del país frente a la tecnificación y el desarrollo industrial.

Foto: Especial

Hidalgo destaca atracción de inversión privada

Por su parte, Julio Menchaca Salazar afirmó que estos proyectos reflejan el aprovechamiento del respaldo federal y el compromiso de generar mejores condiciones para la población hidalguense.

“En estos cuatro años de administración, hemos superado tres administraciones en inversión privada”, aseguró el gobernador.

También destacó que la presidenta ha reconocido una deuda histórica con Hidalgo y ha destinado a la entidad proyectos que calificó como “sin precedente”.

Durante las inauguraciones, ambos mandatarios coincidieron en que la ubicación estratégica de Hidalgo y la disponibilidad de personal especializado representan ventajas para atraer inversiones y fortalecer la industria.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que el crecimiento de Hidalgo supera los índices nacionales y los de países como India o China. Atribuyó este desempeño al respaldo federal, la coordinación con los sectores industrial y académico, así como a la disciplina y conducción de la administración estatal.

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Mercado Libre destaca inversión de 4 mil 600 millones de dólares en México

David Geisen, vicepresidente senior de Marketplace Hispano y Country Lead de Mercado Libre en México, recordó que en junio pasado la empresa anunció una inversión de 4 mil 600 millones de dólares y la proyección de generar más de 8 mil 500 nuevos empleos en el país.

El directivo señaló que Mercado Libre ha contribuido durante 27 años al desarrollo económico y social de México.

“El año pasado, nuestro ecosistema logró generar 106 mil millones de pesos en la economía mexicana […]. Más de un millón de pymes hoy forman parte de Mercado Libre y Mercado Pago. […] Apoyamos a emprendedores y vendedores mexicanos con la fuerza del comercio electrónico y fomentamos la digitalización financiera”, resaltó.

Laboratorios Carnot producirá y almacenará medicamentos

Guy Jean Savoir, presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Carnot, afirmó que la inauguración de la primera etapa de la planta refrenda la convicción de invertir en México.

Ante los cambios en la producción y el abastecimiento de insumos de salud, sostuvo que “México tiene la oportunidad de ser un lugar central en estas nuevas tareas”.

Finalmente, Savoir informó que esta planta arrancó con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos y que alcanzará los 3 mil 500 millones de pesos para producir y almacenar medicamentos, llegando a generar 600 empleos especializados.

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